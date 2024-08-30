Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Atatürk\'ün yok sayılmasına tepki gösterdi

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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, bugün 30 Ağustos kutlamalarında Atatürk'ün yok sayılmasına tepki göstererek, tüm Gazianteplileri saat 19.30'da başlayacak fener alayına davet etti. Yılmaz, "Tüm hemşehrilerimizi Atatürk'e ve onun emaneti Cumhuriyetimize sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, bugün 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda 30 Ağustos kutlamalarında yaşanan olaylara ilişkin bir açıklama yaptı. Yılmaz, 30 Ağustos'un sadece birilerinin değil, herkesin bayramı olduğunu ifade ederek, Şehitkamil Belediyesi olarak bu önemli güne katkı sunacaklarını belirtti.

"Haydi Gaziantep, haydi Şehitkamil Cumhuriyet'e ve Atatürk'e sahip çıkalım"

Kutlamalar kapsamında bu akşam saat 19.30'da Oyuncakistan Parkı'ndan başlayıp Korupark'ta tamamlanacak fener alayına tüm Gazianteplileri davet eden Yılmaz, "Sevgili Gaziantepliler, bugün Demokrasi Meydanı'nda istenmeyen bir olayla karşı karşıya kaldık. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramımız. Bu bayrama Şehitkamil Belediyesi olarak sonuna kadar katkı sunacağız. Sizlerden bir ricamız var. Bu memleketin genci, emeklisi, doktoru, avukatı, işçisi kim var ise lütfen bayramına sahip çıksın. 30 Ağustos Bayramı, sadece birilerinin değil, hepimizin bayramı. Haydi Gaziantep, haydi Şehitkamil bizi bu akşam Oyuncakistan'da yalnız bırakma. Kortej yürüyüşümüzü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlerine yakışır bir şekilde yapalım. Sizleri bekliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP