Başkan Yılmaz İstanbul'da Önemli Ziyaretler Gerçekleştirdi

07.01.2026 14:49  Güncelleme: 14:51
Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, İstanbul'da gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında önemli ziyaretlerde bulundu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, İstanbul'da gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında önemli ziyaretlerde bulundu. İlçenin gelişimine katkı sunacak proje ve iş birlikleri adına yapılan temaslar, verimli görüşmelere sahne oldu.

Başkan Yılmaz, Uluslararası Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı'nın açılış programına katılmasının ardından bir dönem Gaziantep'te de görev yapan İstanbul Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Gaziantep ve Şehitkamil'e dair değerlendirmeler yapılırken, yerel yönetimlerin şehirlerin kalkınmasındaki rolü üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Yılmaz, Şehitkamil Belediyesi olarak hayata geçirilen çalışmalar ile önümüzdeki dönemde planlanan projeler hakkında Vali Gül'e kapsamlı bilgiler verdi.

Göksu ile projeler üstüne fikir alışverişi

İstanbul programı kapsamında Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'yu da ziyaret eden Yılmaz, yerel yönetimler arası dayanışma ve tecrübe paylaşımının önemine vurgu yaptı. Ziyarette, Şehitkamil'de yürütülen projeler ve Esenler Belediyesi tarafından tamamlanan örnek çalışmalar ele alındı. Başkan Yılmaz, Göksu ile birlikte Esenler'de tamamlanan bazı projeleri yerinde inceleyerek uygulamalar hakkında detaylı bilgiler aldı.

Görüşmelerde, belediyecilik anlayışı, sosyal belediyecilik uygulamaları, kentsel dönüşüm, altyapı ve üstyapı çalışmaları başta olmak üzere birçok konuda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi, ortak projeler geliştirilmesi ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılması konularında değerlendirmeler yapıldı.

Her platformda temaslarımızı sürdürüyoruz

Yılmaz, ziyaretlerin ardından yaptığı değerlendirmede, farklı şehirlerde hayata geçirilen başarılı projeleri yerinde görmenin ve deneyim paylaşımında bulunmanın Şehitkamil için önemli kazanımlar sağlayacağını ifade etti. Yılmaz, "Şehitkamil'i daha yaşanabilir, daha güçlü bir ilçe haline getirmek adına her platformda temaslarımızı sürdürüyoruz. Yerel yönetimler arasındaki iş birliği ve tecrübe paylaşımı, hizmet kalitemizi artıracaktır" dedi. - GAZİANTEP

