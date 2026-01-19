Yılmaz\'dan kar mesaisine anlamlı teşekkür

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, kentte etkili olan yoğun kar yağışı süresince gece gündüz demeden sahada görev yapan belediye personelini makamında ağırladı. Zorlu hava şartlarına rağmen büyük bir özveriyle çalışan personellere teşekkür eden Yılmaz, 3 ile 5 yevmiye arasında ikramiye verileceğini açıkladı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Makine İkmal ve Onarım, Park ve Bahçeler, Fen İşleri ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerini makamında ağırlayarak, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için sahada adeta seferberlik ilan eden belediye ekiplerinin özverili çalışmalarına dikkat çeken Yılmaz, personelin gösterdiği gayretin Şehitkamil'de birlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olduğunu ifade etti. Özellikle ana arterler, hastane çevreleri, okul yolları ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda yapılan kar küreme, tuzlama ve temizlik çalışmalarının büyük bir titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.

"Emeğiniz paha biçilemez"

Yılmaz, "Şehitkamil'de kar yağışının başladığı ilk andan itibaren sahada olan ekiplerimiz, mesai mefhumu gözetmeksizin büyük bir fedakarlıkla çalıştı. Soğuk, kar ve zorlu şartlara rağmen hemşerilerimizin güvenliği ve ulaşımın aksamaması için ortaya konulan bu emek gerçekten takdire şayan. Sizlerin emeği sayesinde ilçemizde ciddi bir olumsuzluk yaşanmadı. Emeğinizin karşılığı paha biçilemez" dedi.

Yılmaz'dan anlamlı teşekkür

Personelin yalnızca bir görev değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini belirten Yılmaz, belediyenin başarısının sahada ter döken çalışanların gayretiyle mümkün olduğunu dile getirdi. Belediye yönetimi olarak her zaman emekçinin yanında olduklarını vurgulayan Yılmaz, "Bu şehrin yükünü birlikte omuzluyoruz. Zor zamanlarda gösterdiğiniz dayanışma ve çalışma azmi, Şehitkamil'e olan sevdanızın en açık göstergesidir. Bu nedenle sizlere küçük de olsa bir teşekkür olarak ikramiye verilmesini uygun gördük" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP