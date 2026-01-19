Yılmaz'dan kar mesaisine anlamlı teşekkür - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Yılmaz'dan kar mesaisine anlamlı teşekkür

Yılmaz\'dan kar mesaisine anlamlı teşekkür
19.01.2026 16:43  Güncelleme: 16:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, kentte etkili olan yoğun kar yağışı süresince gece gündüz demeden sahada görev yapan belediye personelini makamında ağırladı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, kentte etkili olan yoğun kar yağışı süresince gece gündüz demeden sahada görev yapan belediye personelini makamında ağırladı. Zorlu hava şartlarına rağmen büyük bir özveriyle çalışan personellere teşekkür eden Yılmaz, 3 ile 5 yevmiye arasında ikramiye verileceğini açıkladı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Makine İkmal ve Onarım, Park ve Bahçeler, Fen İşleri ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerini makamında ağırlayarak, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için sahada adeta seferberlik ilan eden belediye ekiplerinin özverili çalışmalarına dikkat çeken Yılmaz, personelin gösterdiği gayretin Şehitkamil'de birlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olduğunu ifade etti. Özellikle ana arterler, hastane çevreleri, okul yolları ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda yapılan kar küreme, tuzlama ve temizlik çalışmalarının büyük bir titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.

"Emeğiniz paha biçilemez"

Yılmaz, "Şehitkamil'de kar yağışının başladığı ilk andan itibaren sahada olan ekiplerimiz, mesai mefhumu gözetmeksizin büyük bir fedakarlıkla çalıştı. Soğuk, kar ve zorlu şartlara rağmen hemşerilerimizin güvenliği ve ulaşımın aksamaması için ortaya konulan bu emek gerçekten takdire şayan. Sizlerin emeği sayesinde ilçemizde ciddi bir olumsuzluk yaşanmadı. Emeğinizin karşılığı paha biçilemez" dedi.

Yılmaz'dan anlamlı teşekkür

Personelin yalnızca bir görev değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini belirten Yılmaz, belediyenin başarısının sahada ter döken çalışanların gayretiyle mümkün olduğunu dile getirdi. Belediye yönetimi olarak her zaman emekçinin yanında olduklarını vurgulayan Yılmaz, "Bu şehrin yükünü birlikte omuzluyoruz. Zor zamanlarda gösterdiğiniz dayanışma ve çalışma azmi, Şehitkamil'e olan sevdanızın en açık göstergesidir. Bu nedenle sizlere küçük de olsa bir teşekkür olarak ikramiye verilmesini uygun gördük" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Gaziantep, Belediye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yılmaz'dan kar mesaisine anlamlı teşekkür - Son Dakika

İstanbul’da kar esareti Hava ulaşımına engel İstanbul'da kar esareti! Hava ulaşımına engel
Salgın Türkiye’nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü Salgın Türkiye'nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü
Samsun’da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı Samsun'da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı
Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı
Trabzonspor, Kocaelispor’u 901’de Muçi ile yıktı Trabzonspor, Kocaelispor'u 90+1'de Muçi ile yıktı
Yorgunluk şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi Yorgunluk şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi

16:21
Real Madrid’i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti
Real Madrid'i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti
16:13
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç
Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
16:06
Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı
Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı
15:52
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi ’’Sarı oda’’ detayı çok konuşulacak cinsten
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi! ''Sarı oda'' detayı çok konuşulacak cinsten
15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa’da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
15:11
Yeni yılın ilk anketi Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 16:45:13. #7.11#
SON DAKİKA: Yılmaz'dan kar mesaisine anlamlı teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.