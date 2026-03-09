Yılmaz\'dan Kuzeyşehir\'e ziyaret

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Kuzeyşehir Mahallesi sakinleriyle buluştu. Kuzeyşehir'in sokaklarında esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Yılmaz, hemşehrilerinin taleplerini dinledi, mahallede yürütülen ve planlanan projeler hakkında bilgi verdi. Yılmaz, vatandaşlarla yakından ilgilenirken çocuklar ve gençlerle de sohbet etti.

Mahalle ziyaretleri kapsamında Kuzeyşehir'in farklı noktalarını gezen Yılmaz, esnafı iş yerlerinde ziyaret ederek hayırlı işler diledi. Sokakta karşılaştığı vatandaşlarla sohbet eden Yılmaz, mahalle sakinlerinin görüş ve önerilerini dinleyerek not aldı. Vatandaşlar da mahallelerinde yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirirken, Başkan Yılmaz'a gösterilen ilgi dikkat çekti.

Birlikte iftar yaptılar

Mahalle programı kapsamında bazı evlere de misafir olan Yılmaz, ailelerle bir araya gelerek sıcak ve samimi sohbetler gerçekleştirdi. Ev ziyaretlerinde vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Yılmaz, belediye olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını ifade etti.

Programın devamında Başkan Yılmaz, iftarını Kuzeyşehir Sosyal Tesisi'nde kurulan sofrada vatandaşlarla birlikte açtı. Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yaşatan iftar programında mahalle sakinleriyle aynı sofrada buluşan Yılmaz, vatandaşlarla sohbet ederek Ramazan'ın bereketini paylaştı.

Projeleri birer birer hayata geçireceğiz

Kuzeyşehir'in gelişimi ve ihtiyaçları doğrultusunda önemli projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirten Başkan Yılmaz, mahalleye yönelik yatırımların süreceğini vurguladı. Yılmaz, "Söz verdiğimiz gibi Kuzeyşehir, hizmetten hak ettiği payı almaya devam edecek. Mahallemizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor, hemşehrilerimizin taleplerini birebir dinliyoruz. Bu doğrultuda yeni açık spor kompleksi, uzay çatılı pazar yeri ve daha birçok yatırımı hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Projelerimizi bir bir gerçeğe dönüştürmek için gün sayıyoruz" dedi.

Sorunları birlikte çözüyoruz

Şehitkamil'in her mahallesinde vatandaşlarla iç içe olmaya önem verdiklerini ifade eden Yılmaz, "Bizim için en kıymetli şey hemşehrilerimizin memnuniyetidir. Bu yüzden sokak sokak geziyor, evlere misafir oluyor, vatandaşlarımızla samimi sohbetler gerçekleştiriyoruz. Hem projelerimizi anlatıyor hem de talepleri not alarak çözüm üretmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Mahalle ziyaretinin ardından vatandaşlar Başkan Yılmaz'a teşekkür ederken, Kuzeyşehir'de yapılan çalışmaların devam etmesini temenni etti. - GAZİANTEP