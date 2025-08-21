Başkan Yılmaz Kadınlarla Buluştu

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Şirinevler Mahallesi'ne gerçekleştirdiği ziyarette kadınlar ve çocuklarla sokakta bir araya gelerek, taleplerini dinledi. Daha mutlu ve huzurlu bir Şehitkamil'i kadınların desteğiyle inşa edeceklerini belirten Yılmaz, "Sizlerin önerisi bizim yol haritamız" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, mahalle ziyaretleri kapsamında Şirinevler'i ziyaret etti. Kendisini sokakta karşılayan yüzlerce kadın, çocuk ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen Yılmaz, vatandaşların sorun ve taleplerini tek tek dinledi. Özellikle kadınların gündelik hayatta karşılaştıkları ihtiyaçlar, çocukların eğitim ve sosyal faaliyet talepleri görüşmede öne çıktı. Yılmaz, vatandaşların sorularını yanıtladı ve çözüm önerilerini paylaştı.

"Her şey kadın eliyle güzelleşir"

Sokakta gerçekleşen buluşmada çocuklarla yakından ilgilenen Yılmaz, kadınlarla yaptığı sohbette ise ailelere yönelik sosyal destek projeleri, mahalleye kazandırılması planlanan yeni park ve oyun alanları, kültür-sanat etkinlikleri ile eğitim destekleri hakkında bilgi verdi. Şehitkamil'de yaşayan her ferdin mutluluğu ve huzur için çalıştıklarını anlatan Yılmaz, "Şehitkamil'de her mahalleye eşit hizmet götürmek için çalışıyoruz. Kadınlarımız ve çocuklarımız için daha yaşanabilir bir ilçe oluşturmak önceliklerimizin başında geliyor. Çünkü biliyoruz ki her şey kadın katkısıyla güzelleşir. İnşallah sizlerin desteğiyle tüm sorunlarımızı ve ihtiyaçlarımızı ortadan kaldırarak, hayalini kurduğumuz Şehitkamil'i el birliğiyle inşa edeceğiz" diye konuştu.

Mahalle sakinleri ise kendilerini dinlemek için bizzat gelen Başkan Yılmaz'a teşekkür ederek, Şirinevler'de gördükleri ilgi ve samimiyetten memnuniyetlerini dile getirdiler. - GAZİANTEP