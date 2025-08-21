Başkan Yılmaz Kadınlarla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Başkan Yılmaz Kadınlarla Buluştu

Başkan Yılmaz Kadınlarla Buluştu
21.08.2025 13:22  Güncelleme: 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Şirinevler Mahallesi'ne gerçekleştirdiği ziyarette kadınlar ve çocuklarla sokakta bir araya gelerek, taleplerini dinledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Şirinevler Mahallesi'ne gerçekleştirdiği ziyarette kadınlar ve çocuklarla sokakta bir araya gelerek, taleplerini dinledi. Daha mutlu ve huzurlu bir Şehitkamil'i kadınların desteğiyle inşa edeceklerini belirten Yılmaz, "Sizlerin önerisi bizim yol haritamız" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, mahalle ziyaretleri kapsamında Şirinevler'i ziyaret etti. Kendisini sokakta karşılayan yüzlerce kadın, çocuk ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen Yılmaz, vatandaşların sorun ve taleplerini tek tek dinledi. Özellikle kadınların gündelik hayatta karşılaştıkları ihtiyaçlar, çocukların eğitim ve sosyal faaliyet talepleri görüşmede öne çıktı. Yılmaz, vatandaşların sorularını yanıtladı ve çözüm önerilerini paylaştı.

"Her şey kadın eliyle güzelleşir"

Sokakta gerçekleşen buluşmada çocuklarla yakından ilgilenen Yılmaz, kadınlarla yaptığı sohbette ise ailelere yönelik sosyal destek projeleri, mahalleye kazandırılması planlanan yeni park ve oyun alanları, kültür-sanat etkinlikleri ile eğitim destekleri hakkında bilgi verdi. Şehitkamil'de yaşayan her ferdin mutluluğu ve huzur için çalıştıklarını anlatan Yılmaz, "Şehitkamil'de her mahalleye eşit hizmet götürmek için çalışıyoruz. Kadınlarımız ve çocuklarımız için daha yaşanabilir bir ilçe oluşturmak önceliklerimizin başında geliyor. Çünkü biliyoruz ki her şey kadın katkısıyla güzelleşir. İnşallah sizlerin desteğiyle tüm sorunlarımızı ve ihtiyaçlarımızı ortadan kaldırarak, hayalini kurduğumuz Şehitkamil'i el birliğiyle inşa edeceğiz" diye konuştu.

Mahalle sakinleri ise kendilerini dinlemek için bizzat gelen Başkan Yılmaz'a teşekkür ederek, Şirinevler'de gördükleri ilgi ve samimiyetten memnuniyetlerini dile getirdiler. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

gaziantep, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Yılmaz Kadınlarla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı
Otopark ücreti kavgası kanlı bitti O anlar kamerada Otopark ücreti kavgası kanlı bitti! O anlar kamerada
Avukat Cem Duman, Ümitcan Uygun’un da avukatlığını yapmış Avukat Cem Duman, Ümitcan Uygun'un da avukatlığını yapmış
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Serinlemek için göle giren 6 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti Serinlemek için göle giren 6 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti
Kayseri’de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı
İsrail, Filistin topraklarındaki işgalini genişletiyor İsrail, Filistin topraklarındaki işgalini genişletiyor
Galatasaray’ın yıldızı ülkeden gitti İşte yeni takımı Galatasaray'ın yıldızı ülkeden gitti! İşte yeni takımı
Maliye’den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor

13:03
Türk askeri Ukrayna’ya mı gidecek MSB’den iddialara yanıt
Türk askeri Ukrayna'ya mı gidecek? MSB'den iddialara yanıt
11:14
Borsa İstanbul’da tarihi zirve
Borsa İstanbul'da tarihi zirve
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 13:25:41. #7.12#
SON DAKİKA: Başkan Yılmaz Kadınlarla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.