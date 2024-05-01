Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 1 Mayıs İşçi Bayramı\'nı kutladı

Yerel

Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın coşkusunu yüzlerce işçi ve emekçiyle birlikte yaşadı. Başkan Yılmaz, "Her Yer Taksim Her Yer Direniş" dövizi taşıdı.

1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla İstasyon Meydanı'nda düzenlenen kutlamalara katılım sağlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz, işçi ve emekçilerin yanında yer alarak, onların taleplerine destek verdi. Büyük coşkunun yaşandığı meydanda işçi ve emekçilerle selamlaşarak sohbet eden Başkan Yılmaz, birlik ve dayanışma vurgusu yaparak geleceğe umutla bakmanın önemine işaret etti. - GAZİANTEP