Umut Yılmaz, Kadınlarla Buluştu

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Karşıyaka Mahallesi'nde kadınlarla bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin görüşlerini dinleyip, beklenti ve taleplerini not alan Yılmaz, "Bizim için en doğru rehber, hemşehrilerimizin görüşleridir. Yapılan her hizmetin karşılığını sahada görmek istiyoruz" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "vatandaşla iç içe olun" talimatı doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Yılmaz, belediyeciliği masa başında değil, sahada yaptıklarını ifade etti. Yılmaz, beraberinde AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı İsmail Güler, başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri ile birlikte Karşıyaka Mahallesi'ni ziyaret ederek, kadınlarla buluştu.

En doğru rehber hemşehrilerimizin görüşleri

Şehitkamil'in her mahallesine eşit hizmet anlayışıyla yaklaştıklarını belirten Yılmaz, sorunları yerinde tespit etmenin ve çözümü birlikte üretmenin önemine dikkat çekti. Buluşma sırasında kadınlara hayata geçirilen ve planlanan projeler hakkında bilgiler veren Yılmaz, özellikle sosyal belediyecilik, kadınlara yönelik destek projeleri, çocuklar ve aileler için yapılan çalışmalar üzerinde durdu. Projelerin vatandaşlar tarafından doğru anlaşılmasının kendileri için çok kıymetli olduğunu dile getiren Yılmaz, "Bizim için en doğru rehber, hemşehrilerimizin görüşleridir" diye konuştu.

Kadınlardan Başkan Yılmaz'a teşekkür

Başkan Yılmaz, iletilen her talebin titizlikle değerlendirileceğini ve ilgili birimlerle gerekli çalışmaların başlatılacağını belirterek, "Şehitkamil'i birlikte yönetiyoruz. Her fikri önemsiyor, her talebi dikkate alıyoruz. Çünkü bu şehir hepimizin" ifadelerini kullandı.

Karşıyaka Mahallesi sakinleri mahallede yaşadıkları sorunları, ihtiyaçları ve beklentilerini doğrudan Başkan Yılmaz'a iletme fırsatı buldu. Yılmaz'a sahada olmasından ve kendilerini dinlemesinden dolayı teşekkür etti. - GAZİANTEP