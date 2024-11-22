Yılmaz, öğretmenler gününü çiçeklerle kutladı

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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçe genelindeki tüm öğretmenlerin gününü çiçeklerle kutladı.

Eğitimin her alanında çeşitli destekler veren Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, öğretmenleri unutmadı. Başkan Yılmaz, gelecek nesillerin mimarı olan öğretmenlerin gününü çiçeklerle kutladı. Başkan Yılmaz'ın talimatıyla belediye ekipleri tarafından ilçe genelindeki okullar tek tek ziyaret edildi. Üzerinde "Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun" yazılı not bulunan çiçekler, öğretmenlere bizzat teslim edildi.

"Öğretmenlerimizin hakkını ödeyemeyiz"

Başkan Yılmaz, öğretmenlerin zorlu şartlar altında önemli bir sorumluluğu yerine getirdiklerini belirtti. Öğretmenliğin toplumda güvenirliği en yüksek meslek olduğunu ifade eden Yılmaz, "Bir milletin ilerlemesi, eğitime gönül vermiş insanlar sayesinde mümkün olur. Öğretmenlerimiz, çocuklarımızın hayatında sadece bilgi öğreten değil, onlara umut, cesaret ve hayata dair değerler katan eşsiz rehberlerdir. Ne yapsak haklarını ödeyemeyiz. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirerek geleceğimizi aydınlatan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun" dedi. - GAZİANTEP