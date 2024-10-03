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Yılmazköy'de Tarım Eğitimleri

Yılmazköy\'de Tarım Eğitimleri

Efeler İlçe Tarım Müdürlüğü, Yılmazköy'de üreticilere gece eğitimleri düzenledi.

03.10.2024 10:13
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Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Yılmazköy Mahallesi'nde üreticilerle gece eğitimleri kapsamında bir araya gelirken, eğitimde yeni destekleme modeli, üretim planlaması ve Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele konuları ele alındı.

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü üreticilerin bilgi seviyesini artırarak, daha bilinçli ve etkili tarım uygulamaları yapmalarını sağlamak hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Düzenlenen gece eğitimlerinin son durağı kırsal Yılmazköy Mahallesi oldu. Yetkililer tarafından üreticilere, tarımda sürdürülebilirlik ve verimlilik sağlamak amacıyla hazırlanan yeni destekleme modelinin detayları aktarılırken, üretim planlamasının önemi vurgulandı. Ayrıca, Akdeniz Meyve Sineği ile mücadelenin nasıl daha etkili bir şekilde yapılabileceği konusunda bilgiler paylaşıldı. Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bu tür etkinliklerle yerel üreticilerin desteklenmesi ve tarımsal faaliyetlerin daha etkin hale getirilmesi amacıyla çalışmalarına devam edeceğini bildirdi.

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Gece eğitimlerimize her hafta bir mahallemizde devam edeceğiz" denildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yılmazköy'de Tarım Eğitimleri - Son Dakika

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