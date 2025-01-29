Yiyecek arayan tilki yerleşim alanını mesken tuttu - Son Dakika
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Yiyecek arayan tilki yerleşim alanını mesken tuttu

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Yiyecek arayan tilki yerleşim alanını mesken tuttu Bayburt'ta şehir merkezine inen bir tilki, her gün yiyecek aramaya Şehit Osman TOKİ'lerine geliyor.

29.01.2025 10:32
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Yiyecek arayan tilki yerleşim alanını mesken tuttu

BAYBURT - Bayburt'ta şehir merkezine inen bir tilki, her gün yiyecek aramaya Şehit Osman TOKİ'lerine geliyor.

Şehit Osman TOKİ'leir civarında bir tilkinin her gün aynı saatte, aynı yerde yiyecek aradığı görüldü. Vatandaşlardan Mertcan Baykara, o anları kayda aldı. Tilkinin sabah-akşam binaların yanında dolaştığını, yiyecek aradığını söyleyen Baykara, "Sabah akşam burada dolanıyor. Binaların arka tarafında yiyecek arıyor. Gündüz vakti insanların içinde dolanıyor" dedi.

Baykara'nın görüntülerinde, tilkinin bina boşluklarına bırakılan yiyeceklerin izini koklayarak bulduğu, ekmek parçalarını yediği görülüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yiyecek arayan tilki yerleşim alanını mesken tuttu - Son Dakika

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