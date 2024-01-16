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Yiyecek ve içecek işletmelerine fiyat listesi düzenlemesi

Ticaret Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmeler, tarife ile fiyat listelerini görünür şekilde kafe ve restoranların önüne koymak zorunda. Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de işyeri sahiplerine bu uygulamayı anlattı ve uygulanmasını sağlamak için denetimler gerçekleştirdi. Yeni düzenleme ile haksız rekabetin önüne geçilecek ve tüketiciler bilinçli alışveriş yapabilecek.

Yiyecek ve içecek işletmelerine fiyat listesi düzenlemesi
16.01.2024 - 15:47,  Güncelleme: 15:59
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Ticaret Bakanlığı'nın yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmelerin tarife ile fiyat listelerini görünür şekilde kafe ve restoranların önüne koymasına ilişkin yeni düzenlemesi yürürlüğe girdi. Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de ilçe genelinde denetim yaparak işyeri sahiplerine söz konusu yeni uygulamayı hem anlattı hem de uygulamaya uyulması konusunda işyerlerini bilgilendirdi.

Ticaret Bakanlığı'nın Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i, 19 Aralık 2023'te Resmi Gazete'de yayımlanmış ve işletmelere 1 Ocak 2024 tarihine kadar geçiş süreci tanınmıştı. Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de söz konusu uygulamaya ilişkin tarife ve fiyat listelerine ilişkin düzenlemeyle ilgili olarak işyerlerinde denetim yaptı. Ekipler; düzenlemeye ilişkin belgelerin lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek, içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulması konusunda işletme sahiplerini bir kez daha bilgilendirdi.

Ekipler, yeni uygulama ile birlikte haksız rekabetin önüne geçileceğini ve vatandaşların tükettikleri ürünün fiyatını bileceğini aktardı. Yeni uygulama ile vatandaşların etiket ve tarifeleri görerek, bilerek, karşılaştırarak, bilinçli alışveriş yapmaları sağlanacağı belirtilirken kurallara uymayan işletmeler hakkında tanzim edilen tutanakların gerekli idari işlemler uygulanmak üzere Ticaret İl Müdürlüğüne yollandığı ifade edildi. Yeni düzenlemeyle birlikte keyfi fiyat artışları yapılarak tüketicilerin mağdur edilmesinin de önüne geçilmiş olacağı bildirilirken Serdivan Belediyesi olarak hemşehrilerimizin huzuru ve mutluluğu için her türlü çalışma ile tedbirleri almaya devam edecekleri belirtildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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