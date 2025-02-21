Yoğun Kar Yağışı Trabzon'da Çiftçiyi Mahsur Bıraktı, TİSKİ Ekipleri Kurtardı - Son Dakika
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Yoğun Kar Yağışı Trabzon'da Çiftçiyi Mahsur Bıraktı, TİSKİ Ekipleri Kurtardı

Yoğun Kar Yağışı Trabzon\'da Çiftçiyi Mahsur Bıraktı, TİSKİ Ekipleri Kurtardı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan Abdurrahman Altuntaş ve koyunları, TİSKİ ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla kurtarıldı. Yardım çağrısı üzerine harekete geçen ekipler, 1 metre kalınlığındaki karı aşarak Altuntaş'a ulaştı.

21.02.2025 12:09  Güncelleme: 12:11
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Trabzon'un Sürmene ilçesine bağlı Baştımar Mahallesi mezrasında yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan Abdurrahman Altuntaş ve yaklaşık 200 koyunu, Büyükşehir Belediyesi TİSKİ ekiplerince kurtarıldı.

Trabzon'un Sürmene ilçesine bağlı Baştımar Mahallesi mezrasında yoğun kar yağışı nedeniyle 200 koyunu ile mahsur kalan Abdurrahman Altuntaş, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi'nden (TİSKİ) yardım talebinde bulundu. TİSKİ Sürmene İlçe Şefliği ekibi, koyunlarının yemi kalmadığını ve zor durumda olduğunu bildiren Abdurrahman Altuntaş'a ulaşabilmek için harekete geçti. Saatler süren yol açma çalışmaları sonucunda kar kalınlığının yaklaşık 1 metreyi bulduğu mezraya ulaşan ekip, Altuntaş ve koyunlarının güvenli bir şekilde Yeniay Mahallesi'ne ulaşmasını sağladı.

Hayvanlarının açlıktan ve soğuktan etkilenip telef olacaklarından endişe ettiğini belirten Altuntaş, "Kar yağışı nedeniyle yollar kapandı. Koyunların yemi de bitmişti. Büyükşehir Belediyesi TİSKİ ekipleri Hızır gibi imdadımıza yetişti. Koyunlarıma yem bile getirdiler. Allah hepsinden razı olsun. Yalnız olmadığımızı hissettik" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek tüm olumsuzlukların Trabzon İletişim ve Koordinasyon Merkezi'nin (TİKOM) ALO 153 hattına bildirilmesi istendi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yoğun Kar Yağışı Trabzon'da Çiftçiyi Mahsur Bıraktı, TİSKİ Ekipleri Kurtardı - Son Dakika

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