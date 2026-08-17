Afyonkarahisar’da bir garip yol - Son Dakika
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Afyonkarahisar’da bir garip yol

Afyonkarahisar’da bir garip yol
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Afyonkarahisar'ın Dinar-Çay karayoluna dökülen kimyasal madde, yağmurun etkisiyle köpürerek yayıldı. Yoldan geçen araçların kaportaları mor ve beyaza dönerken sürücüler oto yıkamacılara akın etti. İtfaiye yolu temizlerken karayolları ekipleri inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'ın Dinar- Çay karayolunda yola dökülen kimyasal madde, yağmurun da etkisiyle ilginç görüntülere sahne oldu. Mor renge boyanan yolu kullanan araçların renkleri mor renge bürünürken, durumu fark eden sürücüler soluğu oto yıkamacılarda aldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Dinar-Çay karayolu üzerinde meydana geldi. Yola nereden ve nasıl döküldüğü henüz belirlenemeyen kimyasal madde, etkili olan yağışın ardından asfalt yüzeyinde köpürerek yayıldı. Güzergahı kullanan araçların lastiklerinden sıçrayan kimyasal karışım, araç kaportalarında reaksiyona girerek rengini mor ve beyaza dönüştürdü.

Seyir halindeyken araçlarının renginin değiştiğini fark eden sürücüler büyük şaşkınlık yaşadı. Muhtemel bir boya veya kaporta hasarından endişe eden vatandaşlar, karayolu üzerindeki akaryakıt istasyonlarına ve oto yıkamacılara sığındı. Yıkama istasyonlarında uzun kuyruklar oluşurken, köpüklü ve basınçlı suyla temizlenen araçların eski hallerine dönmesi sürücülere rahat bir nefes aldırdı.

Yola dökülen diğer ham madde Dinar ilçesine bağlı Tatarlı Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından köpük ve suyla yıkandı.

Olayın ardından bölgede karayolları ekiplerinin inceleme başlattığı ve yola dökülen maddenin mahiyetinin tespit edilmesi için çalışma yürütüldüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

İnceleme, 3. Sayfa, İtfaiye, Afyon, Çevre, Yaşam, Yerel, Çay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar’da bir garip yol - Son Dakika

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