Yola dökülen yağ kazaya sebep oldu: Motosikletlinin sürüklendiği anlar kamerada - Son Dakika
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Yerel

Yola dökülen yağ kazaya sebep oldu: Motosikletlinin sürüklendiği anlar kamerada

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde yola dökülen yağ sebebiyle kayan bir motosiklet, önündeki araca çarparak durabildi. Motosiklet sürücüsünün şans eseri yara almadan kurtulduğu kaza anı ise bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayda, motosikletin yerdeki yağ nedeniyle kayması ve otomobile çarpması, sürücünün sürüklenmesi ve vatandaşların tepkisi görüntülendi.

26.03.2024 09:07  Güncelleme: 09:09
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Yola dökülen yağ kazaya sebep oldu: Motosikletlinin sürüklendiği anlar kamerada

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde yola dökülen yağ sebebiyle kayan bir motosiklet, önündeki araca çarparak durabildi. Motosiklet sürücüsünün şans eseri yara almadan kurtulduğu kaza anı ise bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay gece saatlerinde Reis Mahallesi Ordu Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki bir motosikletin sürücüsü, yerdeki yağ sebebiyle sürüş hakimiyetini kaybederek kaymaya başladı. Kontrolden çıkan motosiklet önündeki otomobile çarparak dururken, motosiklet sürücüsü kazanın ardından yerde sürüklendi.

Sürücü, şans eseri kazadan yara almadan kurtulurken, kaza anı bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde, seyir halindeki motosikletin yerdeki yağ nedeniyle kaydığı ve otomobile arkadan çarptığı, daha sonra motosiklet sürücüsünün ayağa kalktığı ve vatandaşların tepkisi yer aldı.

Yola dökülen yağ kazaya sebep oldu: Motosikletlinin sürüklendiği anlar kamerada
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yola dökülen yağ kazaya sebep oldu: Motosikletlinin sürüklendiği anlar kamerada - Son Dakika

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