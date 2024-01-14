Yolu kapanan köydeki hastanın yardımına ekipler koştu

BİTLİS - Bitlis'in Güroymak ilçesinde yoğun kar sonrası yolu kapanan köyde rahatsızlanan ve mahsur kalan doğum hastası, ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda hastaneye ulaştırıldı.

Bitlis'te etkisini gösteren yoğun kar yağışı sonrası birçok köyün ilçe ve kent merkeziyle bağlantısı kesildi. Yolu kapanan Güroymak ilçesine bağlı Çitak köyünde rahatsızlanan ve ismi öğrenilemeyen doğum hastası kadın için yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine sağlık ve İl Özel İdaresine bağlı ekipler seferber oldu.

Bitlis İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, yoğun bir çalışma sonucu köy yolunu ulaşıma açarken hasta ise Güroymak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.