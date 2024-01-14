 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yolu kapanan köydeki hastanın yardımına ekipler koştu - Son Dakika
Üye Girişi

Yolu kapanan köydeki hastanın yardımına ekipler koştu

Bitlis'in Güroymak ilçesinde yoğun kar sonrası yolu kapanan köyde rahatsızlanan doğum hastası, ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda hastaneye ulaştırıldı. Bitlis İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, köy yolunu ulaşıma açarken hasta Güroymak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yolu kapanan köydeki hastanın yardımına ekipler koştu
14.01.2024 - 21:59,
Abone Ol

Yolu kapanan köydeki hastanın yardımına ekipler koştu

BİTLİS - Bitlis'in Güroymak ilçesinde yoğun kar sonrası yolu kapanan köyde rahatsızlanan ve mahsur kalan doğum hastası, ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda hastaneye ulaştırıldı.

Bitlis'te etkisini gösteren yoğun kar yağışı sonrası birçok köyün ilçe ve kent merkeziyle bağlantısı kesildi. Yolu kapanan Güroymak ilçesine bağlı Çitak köyünde rahatsızlanan ve ismi öğrenilemeyen doğum hastası kadın için yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine sağlık ve İl Özel İdaresine bağlı ekipler seferber oldu.

Bitlis İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, yoğun bir çalışma sonucu köy yolunu ulaşıma açarken hasta ise Güroymak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Güroymak, Bitlis, Ulaşım, Acil Durum, Hava Durumu, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yolu kapanan köydeki hastanın yardımına ekipler koştu - Son Dakika


22:25
'Zemin kötü' diyen İsmail Kartal'a Sumudica'dan jet hızında yanıt: Saygı duyacak "Zemin kötü" diyen İsmail Kartal'a Sumudica'dan jet hızında yanıt: Saygı duyacak
21:23
İnanılmazı başardı! Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler 'Yok artık' diyor İnanılmazı başardı! Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler "Yok artık" diyor
20:55
İrfan Can'dan hayat öpücüğü! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi İrfan Can'dan hayat öpücüğü! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi
20:52
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
20:24
İzlanda'da patlayan yanardağ nedeniyle kasaba tahliye edildi İzlanda'da patlayan yanardağ nedeniyle kasaba tahliye edildi
19:57
Gol sevinci bardağı taşırdı! Antalyaspor, İsrailli futbolcusunun biletini kesti Gol sevinci bardağı taşırdı! Antalyaspor, İsrailli futbolcusunun biletini kesti
19:45
Leonardo Bonucci Fenerbahçe'deki ilk maçına çıktı Leonardo Bonucci Fenerbahçe'deki ilk maçına çıktı
19:22
MİT, Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 23 hedefi imha etti MİT, Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 23 hedefi imha etti

Son Dakika
22:25 "Zemin kötü" diyen İsmail Kartal'a Sumudica'dan jet hızında yanıt: Saygı duyacak
21:23 İnanılmazı başardı! Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler "Yok artık" diyor
20:55 İrfan Can'dan hayat öpücüğü! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi
20:52 Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
20:24 İzlanda'da patlayan yanardağ nedeniyle kasaba tahliye edildi
19:57 Gol sevinci bardağı taşırdı! Antalyaspor, İsrailli futbolcusunun biletini kesti
19:45 Leonardo Bonucci Fenerbahçe'deki ilk maçına çıktı
19:22 MİT, Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 23 hedefi imha etti
19:14 Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerin son paylaşımı ortaya çıktı
18:59 ABD Başkanı Biden, Netanyahu'dan desteğini çekiyor: Durum berbat ve biz tıkandık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 22:50:05. #1.12#
SON DAKİKA: Yolu kapanan köydeki hastanın yardımına ekipler koştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement