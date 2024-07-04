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Yolun karşısına geçen yaya kamyonetin çarpması ile hayatını kaybetti

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde yolun karşısına geçen yayan kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, A.K. yönetimindeki 35 CSN 10 plakalı kamyonet İzmir Çanakkale Karayolun Cemil Temel Mahallesinde bölünmüş yolda karşıdan karşıya geçmek isteyen Dursun Tepe'ye çarptı. Kazanın ihbar edilmesi sonrasında olay yerine Jandarma ve Sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekipleri çarpmanın etkisiyle yere düşen Tepe'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Dursun Tepe'nin cenazesi otopsi işlemi için Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.