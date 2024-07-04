Yolun karşısına geçen yaya kamyonetin çarpması ile hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yolun karşısına geçen yaya kamyonetin çarpması ile hayatını kaybetti

Geniş Video İzle

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yolun karşısına geçen yayan kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kamyonetin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybeden Dursun Tepe'nin cenazesi otopsi için hastaneye sevk edildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

04.07.2024 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yolun karşısına geçen yaya kamyonetin çarpması ile hayatını kaybetti

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde yolun karşısına geçen yayan kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, A.K. yönetimindeki 35 CSN 10 plakalı kamyonet İzmir Çanakkale Karayolun Cemil Temel Mahallesinde bölünmüş yolda karşıdan karşıya geçmek isteyen Dursun Tepe'ye çarptı. Kazanın ihbar edilmesi sonrasında olay yerine Jandarma ve Sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekipleri çarpmanın etkisiyle yere düşen Tepe'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Dursun Tepe'nin cenazesi otopsi işlemi için Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Balıkesir, Jandarma, Edremit, Otopsi, Trafik Kazaları, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yolun karşısına geçen yaya kamyonetin çarpması ile hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:06 CHP lideri Özel’den Merih Demiral’ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum
12:11 380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler 380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler
11:47 Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP’li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış
11:20 Kremlin’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın arabuluculuk teklifine ret: Hayır, bu imkansız Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk teklifine ret: Hayır, bu imkansız
11:10 Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi UEFA’dan skandal hareket Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi! UEFA'dan skandal hareket
13:07 Cinsiyet değiştirmesiyle gündemden düşmeyen Meli Bendeli, gittiği restorandan atıldı Cinsiyet değiştirmesiyle gündemden düşmeyen Meli Bendeli, gittiği restorandan atıldı
12:14 İnek sağmak için girdi, canından oldu İnek sağmak için girdi, canından oldu
12:07 Kızının 17 yaşındaki arkadaşına uyurken kabusu yaşattı Kızının 17 yaşındaki arkadaşına uyurken kabusu yaşattı
11:40 İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın programa çıkmak için bir OnlyFans modelin arkasında sıra beklemesi tepkilere yol açtı İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın programa çıkmak için bir OnlyFans modelin arkasında sıra beklemesi tepkilere yol açtı
11:33 Hayat Bilgisi’nin sevilen oyuncusu Kerem Kupacı evlendi Hayat Bilgisi'nin sevilen oyuncusu Kerem Kupacı evlendi
11:25 Türkiye-Hollanda maçının hakemi belli oldu Türkiye-Hollanda maçının hakemi belli oldu
11:06 Hayko Cepkin takipçisini kırmadı, konser saatini değiştirdi Hayko Cepkin takipçisini kırmadı, konser saatini değiştirdi
10:43 Kobra Murat, torununun doğum günü için parti verdi Altın ve paralar havada uçuştu Kobra Murat, torununun doğum günü için parti verdi! Altın ve paralar havada uçuştu
10:24 Yanlış duymadınız 43 yaşındaki Guiza, 3. lig takımına imzayı attı Yanlış duymadınız! 43 yaşındaki Guiza, 3. lig takımına imzayı attı
10:08 Ayşe Ateş’ten çok konuşulacak çıkış: Ölürsem benimle gitmesin, Sinan’ın bana söylediklerini anlatacağım Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak çıkış: Ölürsem benimle gitmesin, Sinan'ın bana söylediklerini anlatacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 14:24:19. #1.13#
SON DAKİKA: Yolun karşısına geçen yaya kamyonetin çarpması ile hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement