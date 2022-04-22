Yönetici koltukları çocuklara emanet - Son Dakika
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Yönetici koltukları çocuklara emanet

22.04.2022 14:12

Yönetici koltukları çocuklara emanet 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Özel Hayat Hastanesi'nde coşkuyla kutlandı.

Yönetici koltukları çocuklara emanet

BURSA - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Özel Hayat Hastanesi'nde coşkuyla kutlandı. Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Özkul ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Betül Kabalar koltuklarını çocuklara devretti.

Sağlık alanındaki başarıları kadar sosyal ve çevre alanında hayata geçirdiği projelerle Bursa'nın önde gelen sağlık kuruluşlarından olan Özel Hayat Hastanesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın düzenlediği etkinlikle kutladı. Düzenlenen etkinlikle hastane personeli çocuklara çeşitli hediyeler verirken, çocuklar palyaçolar ve müzik eşliğinde eğlendi. Günün anlam ve önemi ile ilgili açıklamada bulunan Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Betül Kabalar, çocukların Türkiye'nin geleceği olduğunun altını çizerek, "Çocuklarımız bu ülkenin geleceğidir. İleride onları yönetici olarak göreceğiz. Çocuklarımız mutlu olursa bizler de mutlu oluruz. Her sene olduğu gibi bu sene de çocuklarımızla bir arada kutladık. Dünyada çocuklara hediye edilmiş tek bayram, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz" dedi.

Çocuklara doktorluk mesleği hakkında bilgi veren Özel Hayat Hastanesi Başhekimi Uzm.Dr.Fatih Özkul " Doktorluk kutsal bir meslektir. Hasta olan bir kişiyi sağlığına kavuşturmak tarif edilemez bir mutluluk. Bizler de geleceğimiz olan çocuklarımızın sevincine ortak olduysak ne mutlu bize. Özel Hayat Hastanesi olarak sağlıklı ve bilinçli nesiller yetişmesine katkı sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Atatürk'ün de dediği gibi 'Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir. Biz büyüklere düşen görevler ise onları topluma faydalı bireyler olarak yetiştirmek. Bu hepimizin en asli görevidir. Bu vesile ile tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Özkul ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Betül Kabalar koltuklarını çocuklara devretti.

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Sirenler bu sefer çocuklar için çaldı Sirenler bu sefer çocuklar için çaldı 23 Nisan eğlencesi Zeytinburnu Buz Pisti'nde 23 Nisan eğlencesi Zeytinburnu Buz Pisti'nde

Ulusal Egemenlik, Hayat Hastanesi, 23 Nisan, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yönetici koltukları çocuklara emanet - Son Dakika


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