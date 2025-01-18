Yongan Cami Yeniden İnşa Edilecek - Son Dakika
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Yerel

Yongan Cami Yeniden İnşa Edilecek

Yongan Cami Yeniden İnşa Edilecek

Düzce'de yanan caminin yeniden inşası için çalışmalar başlatılacak.

18.01.2025 11:30
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DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Gümüşova ilçesi Yongalık Köyünde 3 Ocak 2025 günü yanan camide incelemelerde bulundu, yanan caminin yeniden inşa edilip halkın hizmetine sunulacağı söylediler.

Düzce'nin Gümüşova ilçesine bağlı Yongalık Köyü'nde 3 Ocak 2025 tarihinde çıkan yangın sonucu zarar gören camide Vali Selçuk Aslan, Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ve diğer protokol üyeleriyle birlikte incelemelerde bulundu.

Vali Selçuk Aslan, caminin yeniden vatandaşlarımızın hizmetine kazandırılması için gerekli çalışmaların yürütüleceğini ifade etti.

Milletvekili Ercan Öztürk ise "Hemşehrilerimize yakışır hem modern hem de geniş kapasiteye sahip yeni bir cami inşa etme kararı aldık. İnşallah el birliğiyle köyümüzün manevi değerini ayağa kaldıracak eseri en kısa sürede hayata geçireceğiz" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yongan Cami Yeniden İnşa Edilecek - Son Dakika

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