Yoon Suk Yeol Yeniden Tutuklandı - Son Dakika
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Yerel

Yoon Suk Yeol Yeniden Tutuklandı

10.07.2025 03:17
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Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, sıkıyönetim uygulaması nedeniyle ikinci kez tutuklandı.

Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, ilan ettiği sıkıyönetim uygulaması hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 2'nci kez tutuklandı.

Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un görevden alınmasıyla sonuçlanan sıkıyönetim krizi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Seul Merkez Bölge Mahkemesi, özel savcı Cho Eun-suk'un talebi üzerine Yoon hakkında yeni bir tutuklama kararı çıkardı. Mahkemeden yapılan açıklamada, savcılığın tutuklama talebinin Yoon'un delilleri karartabileceği şüphesi nedeniyle kabul edildiği belirtilirken, Yoon'un görevi engelleme, başkanlık yetkisini kötüye kullanma ve resmi belgelerde sahtecilik gibi ek suçlamalarla karşı karşıya olduğu belirtildi. Güney Kore basını, savcılığın tutuklama talebinde Yoon'un kaçma riski taşıdığına dikkat çekildiğini duyurdu. Son gelişmelerin ardından Yoon, yaklaşık 4 ay sonra yeniden tutuklanmış oldu. Dün Seul Merkez Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan ve sıkıyönetim uygulaması kapsamındaki suçlamaları reddeden Yoon, mahkemenin savcılığın tutuklama talebi ile ilgili vereceği kararı beklemek üzere Seul Gözaltı Merkezi'ne götürülmüştü. Tutuklama talebinin kabul edilmesi halinde, Yoon'un Seul Gözaltı Merkezi'nde kalmayı sürdüreceği açıklanmıştı.

52 gün tutuklu kalmıştı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık'ta "Muhalefetin devlet aleyhinde faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla sıkıyönetim ilan etmişti. Bu nedenle Ulusal Meclis Yoon hakkında azil süreci başlatmıştı. Yetkileri askıya alınan ve 52 gün süreyle tutuklu kalan Yoon, yaptığı tutukluluğa itiraz başvurusunun kabul edilmesi üzerine

serbest bırakılmıştı. Güney Kore Anayasa Mahkemesi'nin Ulusal Meclis'in aldığı azil kararını onamasıyla resmen görevden alınan Yoon hakkında "ayaklanma" suçlaması ile ceza davası açılmıştı. Suçlamaları reddeden Yoon, sıkıyönetim ilanının başkanlık yetkilerinin meşru kullanımı olduğunu savunarak, "Sıkıyönetim uygulaması bir darbe değildir" savunmasını yapmıştı. - SEUL

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Güney Kore, Politika, Hukuk, Yerel, Dünya, seul, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yoon Suk Yeol Yeniden Tutuklandı - Son Dakika

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