Yöresel Ekmek Yapım Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

Yöresel Ekmek Yapım Etkinliği Düzenlendi

Yöresel Ekmek Yapım Etkinliği Düzenlendi
26.05.2025 16:36
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Düzce Üniversitesi, Ekşi Maya ile yöresel köy ekmeği yapım etkinliği gerçekleştirdi.

DÜZCE(İHA) –Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinde düzenlenen 'Ekşi Mayanın İzinde Yöresel Köy Ekmeği Yapımı' adlı etkinlik, Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü akademisyenleri ve öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Akçakoca Yukarı Mahalle'de ki etkinlikte, Düzce Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü öğrencileri ile öğretim elemanları uygulamalı olarak köy ekmeği yapımı gerçekleştirdi. Öğrenciler yaptıkları Türk kültüründe önemli bir yeri olan ve somut olmayan kültürel miras kapsamında değerlendirebilecek yemek ile ortak geçmiş ve tarih gibi konulara verdikleri önemi bir kez daha sergilemiş oldu. Yukarı mahalle esnafı ve halk ile birlikte gerçekleştirilen ekşi mayalı köy ekmeği yapımı hem öğrencilerin deneyimleyerek öğrenmesine hem de Düzce Üniversitesi ile yerel halkın kültürel zeminde bir araya gelmesine vesile oldu.

Yemek, bir kültürün en önemli kültürel göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor. Geçmişten bugüne kadar gelen yemek tarifleri, yemek reçeteleri bir ulusun kimliğini yansıtıyor. Yemek aynı zamanda kişinin doğa ile olan yakınlığını da ortaya koyuyor. Bu kapsamda "Ekşi Mayanın İzinde Yöresel Köy Ekmeği Yapımı" etkinliği ile Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, somut olmayan kültürel değerleri sahiplenerek turizm teması altında gerçekleştirilen etkinliğe destek oldu.

Yüksekokul, sadece bir eğitim kurumu olarak değil, aynı zamanda kültürün, tarihin ve ortak geçmişin mirasçısı olarak öğrencilerine, milli kültür ve değerlere dair bilincin aşılanmasını da kendisine misyon edinmeyi sürdürüyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yöresel Ekmek Yapım Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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