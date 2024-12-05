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Yörükler Aydın'da buluştu

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Yörükler Aydın'da buluştu Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen Yörük Çalıştayı'nda birçok ilden gelen yörükler Aydın'da buluştu.

05.12.2024 16:36  Güncelleme: 16:42
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Yörükler Aydın'da buluştu

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen Yörük Çalıştayı'nda birçok ilden gelen yörükler Aydın'da buluştu.

Yörük kültürünün yaşatıldığı önemli illerden olan Aydın'da Yörük Çalıştayı gerçekleştirildi. Aydın'da bulunan yörük derneklerinin yanı sıra çevre illerden de gelen Yörükler çalıştayda buluştu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan çalıştayda paydaş STK'lar adına konuşan Germencik Şehit Cafer Efe Yörük ve Zeybekler Derneği Başkanı Mehmet Sarı; "Bu çalıştaya derneğimiz olarak katkı sağladığımız için çok memnunum. Yörük kültürünün yaşaması için elimizden gelen tüm çabaları gösteriyoruz. İnşallah bu çalıştayın sonunda öneriler, kayda geçecek şekilde olursa çok sevinirim. Yani çadırda yetişmiş bir Yörük çocuğu olarak 'Ne mutlu Türküm diyene' diyorum" ifadelerini kullandı.

"Geçmişimizi tanıdıkça geleceğimize daha güvenle bakacağız"

Gerçekleştirilen çalıştayda kendilerinin de tuzunun bulunmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ise geçmişi tanımanın geleceğe güvenle bakmak adına önemli olduğunu söyleyerek "Bu tür çalıştayların artarak devam etmesini canı gönülden arzuluyorum. Zira, geçmişimizi tanımanın, bilmenin, o uzun meşakkatli yolun tamamlanması açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu çalıştayda bulunmaktan, bir paydaşı olmaktan, çorbada tuzu olan ekip içerisinde yer almaktan gurur duyuyorum. Geçmişimizi tanıdıkça geleceğimize daha güvenle, mutlulukla, huzurla bakacağımıza inanıyorum. Geçmişimizi, geleceğimizi yönlendirmek adına, daha güzel günler ulaşabilmek adına, bu kültürü yaşatmak, tanıtmak, gençlerimize aktarabilmek adına çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple tüm katılımcılara bu çalıştayı düzenlediği için çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun çalıştayımız umarım daha güzel günlere vesile olur" dedi.

Konuşmaların ardından çalıştayın ilk oturumu gerçekleştirildi. İki oturumda düzenlenen çalıştay, sonuç raporunun hazırlanmasıyla son buldu. Çalıştay boyunca Germencik Şehit Cafer Efe Yörük ve Zeybekler Derneği tarafından kurulan Yörük çadırında ise Yörüklüğe ait eşyaların tanıtımı gerçekleştirilirken, katılımcılara da ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yörükler Aydın'da buluştu - Son Dakika

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