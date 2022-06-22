Yozgat Belediyesi kentin mimarı dokusuna uygun mahalle konakları inşa ediyor

YOZGAT - Yozgat Belediyesi "Her Mahalleye Bir Konak Projesi" doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Kentin tarihi dokusunu da yansıtacak şekilde inşa edilen mahalle konakları bir bir halkın hizmetine sunuluyor.

Yozgat Belediyesi hem mahalle konakları hem de Osmanlı, Selçuklu ve Türk mimarisinin en güzel örneklerinin yer aldığı tarihi konakları da restore ederek, mahalle sakinlerinin sosyal-kültürel faaliyetlerini nezih ve sağlıklı bir ortamda yapabilmelerine imkan sağlıyor.

Tarihi ve kültürel miras çalışmalarıyla dikkat çeken Yozgat Belediyesi, kente kazandırdığı mahalle konaklarıyla mahalle sakinlerinin konak kültürünü, gelenek ve göreneklerini gelecek kuşaklara aktarılması adına önemli bir görev üstleniyor. Yozgat'a değer katan ve kentin kültürünü hatırlatan mahalle konaklarının turizme de kazandırılması amaçlanıyor. Bu amaçla Yozgat'ta bu yıl 8 mahalle konağı vatandaşın hizmetine sunulması planlanıyor.

Yozgat'ta kültürel mirasın korunması için tarihi konaklarda sık sık etkinlikler de düzenleniyor. Geçmişten günümüze ait kültürel değerlerin yaşatıldığı konaklar, mahalle sakinlerinin buluşma adresi oluyor.

"Geleneklerimizi yaşatacağız"

Mahalle sakinlerinden Rıza Akgül konaklarda geleneklerin yaşatıldığını söyleyerek, "Çok memnunuz mahallemize konak yapıldığından. Kahveye gitmeyiz ve burada oturur çayımızı içer ve sohbet ederiz. Konağın buraya yapılmasından dolayı çok memnunuz. Mahalleli artık konakta bir araya gelecek ve hep bir arada olacağız. Burada eski geleneklerimizi yaşatacağız." dedi.

Ayhan Öcal ise, "Mahallemize güzel bir hizmet. Bu hizmetten gurur duyuyoruz. Mahallemizde akşam gençler toplanacak, etkinliği olana açılacak, büyük bir hizmet. Konak kültürü yaşatılmaya çalışılacak. Fatih Mahallesinde yaşayan insanların yeni adresi burası olacak. Bu konakta gelenek ve göreneklerimizi yaşatacağız." şeklinde konuştu.

"Konaklarımız birlik, beraberlik ve kardeşliği pekiştirecek"

Seçim öncesi vaatleri arasında her mahalleye bir konak projesinin yer aldığını söyleyen Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ise "Bu bağlamada 4 ayrı mahallemizde konak çalışmamız devam ediyor ve bitirme aşamasına geldik. Bu yıl bir iki ay içerisinde ayrıca 4 mahallemizin de konak yapım ihalesini yapmış olacağız. Bu konakları yaparken mahallede birlik, beraberlik ve bütünleşmesini tesis ederek mahallelinin tüm sosyal ihtiyaçlarını bu konakta gidermek amacındayız. Hem cenazede taziye evi olarak kullanılsın. Hem düğün ve nişan organizasyonu yapılsın ve mahalleli bir araya gelerek toplantılarını burada yapsın. Ramazanda mukabeleler okunsun ve diğer günlerde de bilgilendirme toplantılarını bu konaklarda yapalım istedik." ifadelerine yer verdi.

"8 konak vatandaşımızın hizmetine sunulacak"

Konaklarımızın her biri 320 metrekareden oluşmakta. Üst kat bayanlarımızın alt katta erkek kardeşlerimizin kullanabileceği bir mekan haline getirdik. Bahçesinde de çocuklarımız için oyun parkları olan ve mahallemize yakışır bir şekilde konaklarımızı inşa ediyoruz. Yozgat tarihi ve kültürel bir kent ve daha önceki belediye başkanlarımız da konaklarımızın tadilat ve onarım yapmışlardı. Biz bu yıl eski 4 tane konağımızın, Kültür Bakanlığı ile ortaklaşa bir proje ile belediye bütçemizle restorasyonlarını yapıp halkımızın hizmetine sunacağız. Bu yıl 8 mahallemizde konaklarımızı inşa etmiş olacağız. Vatandaşlarımız bu konaklarda bütünleşecek. Birlik, beraberlik ve kaynaşmayı kardeşliği burada tesis etmiş olacak. Konaklarımızı tamamen Yozgat mimarisine uygun olarak inşa ettik. Çapanoğlu konaklarından da esinlendik. Burada hem tarihi ihya ediyoruz ve tarihimizi geleceğe taşıyoruz hem de mahalle konaklarımızla da sosyal bir açığı gidermiş oluyoruz." dedi.