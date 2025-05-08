Yozgat Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine 'Yozgat Kart' Uygulaması - Son Dakika
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Yozgat Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine 'Yozgat Kart' Uygulaması

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Yozgat Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine yönelik yeni bir gıda destek uygulaması başlatarak 'Yozgat Kart' adlı kredi kartlarını dağıtmaya başladı. Bu kartlar, pos makinası bulunan tüm iş yerlerinde geçerli olacak ve ihtiyaç sahiplerinin daha medeni bir şekilde alışveriş yapabilmesini sağlayacak.

08.05.2025 17:14  Güncelleme: 20:01
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Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine yönelik hazırlattığı gıda paketi uygulamasına son verdi, ihtiyaç sahipleri için pos makinası bulunan tüm iş yerlerinde geçerli "Yozgat Kart" adlı kredi kartı hazırlattı. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, "Bugüne kadar sosyal yardımlar genelde koli şeklinde yapılıyordu. İnsanlarımız geliyor, belediyenin kapısının önünde, derneklerin kapsının önünde koli bekliyorlardı. Bu kartlarla istediği markete, istediği bakkala gidecek, canı ne istiyorsa, evinin ihtiyacı neyse onu alacak" dedi.

Yozgat Belediyesi, alım gücü düşük ailelerin ihtiyaçlarını kendisinin belirleyip, istediğini alabilmesi amacıyla, Yozgat'ta pos cihazı kullanılan tüm alanlarda geçerli "Yozgat Kart" uygulaması başlattı. Tanıtımı yapılan kartlar, belirlenen ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı.

Belediye Başkanı Kazım Arslan, "Yozgat Kart" tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, insanların yardıma muhtaç olmadığı günleri görmek istediklerini belirtti.

Seçimler sırasında, "Yozgat'ta ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını kart vermek suretiyle karşılayacağız" vaadinde bulunduklarını söyleyen Arslan, "Adı da 'Refah Kart' idi. Ama sonrasında her şeye rağmen siyasi bir isim olmasın diye düşünerek, ismini 'Yozgat Kart' olarak değiştirdik, bizden sonra gelecek olan insanlar da bunu değiştirmesin, böyle devam etsin. Çünkü bizim sevdamız Yozgat, 'Yozgat' dediğimiz zaman herkesi kucaklıyor, her şeyi kapsıyor. İnşallah bu şekilde devam eder" diye konuştu.

Bugüne kadar sosyal yardımların genelde koli şeklinde yapıldığını hatırlatan Başkan Arslan, şunları söyledi:

"İnsanlarımız geliyor, belediyenin, derneklerin kapsının önünde koli bekliyorlardı. Ben bunu çok da insani bulmadığımı defalarca ifade ettim. Bu insani bir şey değil, 'bunun daha güzel, daha medeni, daha ahlaki bir yolu olmalı' dedik. ya da kötüye kullanılıyordu, seçimler sırasında bolca çek dağıtıyorlardı insanlarımıza, gıda çeki. Orada da birçok suistimaller oluyordu.

Bugünden itibaren arkadaşlarımız tespit etmiş oldukları, yapılan incelemeler sonucunda ihtiyaç sahibi oldukları anlaşılan 400 küsür ailemize bu kartları verecekler. Bu burada kalmayacak, bundan sonra da incelemelerimiz devam edecek, durumu iyi olanların, durumu düzelenlerin zaman içerisinde durumları tekrar gözden geçirilip, yeni ihtiyaç sahipleri olursa onlara da yeni kartlar verilecek. Yani bugün dağıttığımız kartla birlikte her şey bitmiş olmuyor. Bundan sonra da ihtiyaç sahipleri belediyemizin sosyal yardım müdürlüğüne müracaat ettikleri zaman arkadaşlarımız gerekli incelemeleri yapacak, eğer gerçekten ihtiyaç varsa onlara da bu karttan vereceğiz."

"Bu kredi kartlarıyla pos makinesi olan her yerde işlem yapılabilecek"

Yozgat Kart'ın, pos makinası olan tüm iş yerlerinde geçerli olacağını bildiren Arslan, "Kredi kartı şirketiyle, bankayla anlaştık, bu kredi kartları hemşehrilerimizin isimlerine basılmış olarak belediyemize teslim edildi. Bu kredi kartlarıyla pos makinesi olan her yerde işlem yapılabilecek. Herhangi bir yerden bir şey almaya mecbur değilsiniz, herhangi bir bakkaldan, herhangi bir marketten canınız ne istiyorsa gidip onu alabilirsiniz" diye konuştu.

Bu kartlara her ayın 15'inde belirlenen miktar kadar yardımları yükleyeceklerini anlatan Başkan Arslan, şöyle devam etti:

"Bu kartlarla istediği markete, istediği bakkala gidecek, canı ne istiyorsa, evinin ihtiyacı neyse onu alacak. Her türlü yiyeceği, içeceği alabilecek, yakıt istasyonlarında, sağlık ürünlerinde, yemek için, giyim, aksesuar için kullanabilecek. Market, Alışveriş Merkezine gidebilecek, pos makinesinin bulunduğu her yerde, kredi kartının geçtiği her yerde bizim verdiğimiz bu kartla, utanmadan, sıkılmadan, boynunu bükmeden kendi parası gibi harcayacak, bunları alacak.

Yozgat Belediyesi olarak birçok ilke imza attığımız gibi birçok işe öncülük ettiğimiz gibi bu konuda da Türkiye'de farklı bir uygulama getirmiş olduk. Bundan sonra bu kartı verdiğimiz hemşehrilerimiz ekmek kuyruğunda da beklemeyecek. Çünkü o alışverişinde eğer ihtiyacı varsa onu da buradan yapmış olacak. Yozgat'ın sosyal yardım alanında daha medeni, daha insani, daha ahlaki bir yönteme kavuşturmuş olduk. Yozgat birçok şeyde örnek olmuştur, Yozgat birçok şeyde öncü olduğu gibi bu konuda da Türkiye'ye güzel bir örnek oluşturdu, oluşturacak."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yozgat Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine 'Yozgat Kart' Uygulaması - Son Dakika

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