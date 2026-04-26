Yozgat Çekerek Barajı Bölge Ekonomisine Hayat Veriyor

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ın Çekerek ilçesinde 2011'den beri su tutulan Çekerek Barajı, tarım alanlarının sulanması dışında su ürünleri üretimi ve su sporlarıyla da ekonomik ve turistik faaliyetlere katkı sağlıyor. Baraj ortasında yer alan Türkiye'nin tek parselde en büyük lavanta adası da yurttaşların büyük ilgisini çekiyor. Belediye Başkanı Üzeyir İnce, "Haziran, temmuz, ağustos gibi dönemlerde hafta içerisinde 2-3 bin civarında, hafta sonları 5-6 bin civarında ziyaretçilerimiz geliyor" dedi.

Yozgat'ın Çekerek ilçesindeki barajda, geçen yıl kuraklık nedeniyle doluluk oranı yüzde 20'lere kadar düştü. Son yağışlarla doluluk oranı yüzde 43'lerin üzerine çıktı. Yıllık ortalama 51 gigavatsaat elektrik üreten, 1310 hektometreküp su tutma kapasitesine sahip Çekerek Barajı, Yozgat, Tokat, Amasya ve Çorum illerindeki 653 bin 230 dekar tarım arazisinin sulanmasında kullanılıyor.

Toplam uzunluğu 37 kilometre, genişliği ise 15 kilometre olan baraj, Türkiye'nin balıkçılık kapasitesi açısından önemli sulama barajlarından biri olarak dikkati çekiyor. Farklı kaynaklarda ağ kafes sistemleriyle yılda 3 bin tona kadar Türk somonu ve alabalık üretimi yapılan barajda avlanan yaklaşık 400 ton gümüş balığı da işlenerek Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Çekerek Barajı ortasında 1.500 dekar alanda kurulan "Lavanta Adası", dünyanın en büyük lavanta bahçelerinden biri olarak dikkati çekiyor. Temmuz sonunda hasat edilen 250 binden fazla lavanta hem turizme hem ekonomiye katkı sağlarken, bölge özellikle fotoğraf tutkunlarının ve yeni evlenen çiftlerin gözde yerlerinden haline geldi.

Çekerek ilçesine ailesiyle birlikte geçen yıl gelen Hindistanlı iş insanı Tajamul Hussain, lavanta adasını belediyeyle birlikte işletiyor. İngiltere, ABD, Kanada ve Dubai'de turizm sektöründe iş yapan Hussain, yaklaşık 4,5 yıl önce Türkiye'ye geldiğini, bir yıldır da Çekerek ilçesinde yaşadığını anlattı. Hussain, "Turizm sektöründe çalışıyorum Çekerek'te. Çok güzel yer. Tekne aldım. Su sporlarına yatırım yaptım. Çekerek'te turizm güzel olacak" diye konuştu.

"Çekerek Barajı Türkiye'nin en büyük 10 barajından birisi"

Çekerek Belediye Başkanı Üzeyir İnce de gelecek aylarda barajın su sporlarına da ev sahipliği yapmasına yönelik hazırlıkların sürdüğünü bildirdi. "Çekerek Barajı Türkiye'nin en büyük 10 barajından birisi" diyen İnce, baraj sularına indirilen gezi teknesinin turizm amaçlı kullanılacağını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Barajımızın etrafında Çekerek Millet Bahçesi, Çekerek Lavanta Adası var. Bu iki güzelliği bir arada yaşatmak için Çekerek'e ziyarete gelen ziyaretçilerimize bir tekne alarak hem Lavanta Adası'ndan Millet Bahçesi'ne geçişleri daha kolaylaştırmak hem de Çekerek'in güzelliklerini göstermek amacıyla böyle bir proje düşündük. İlerleyen zamanlarda bunu daha da geliştirerek Çekerek'in tanıtımına, turizmine katkı sağlamaya çalışacağız. Özellikle yaz aylarında hafta içerisinde 2-3 bin civarında, hafta sonları 5-6 bin civarında ziyaretçilerimiz geliyor. Millet Bahçesi, Lavanta Adamız, Şato Mesire Alanımızdaki rafting parkurumuzun ziyaretçileri bir hayli fazla oluyor."