Yozgat'ın Tayip Köyünde Çiftçilik Yapan Emekli Adem Adaş: "Cumhurbaşkanımız Biz Emeklilere 'Emekli Yılı Olacak' Dedi, Hiç de Emekli Yılı Olmadı" - Son Dakika
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Yozgat'ın Tayip Köyünde Çiftçilik Yapan Emekli Adem Adaş: "Cumhurbaşkanımız Biz Emeklilere 'Emekli Yılı Olacak' Dedi, Hiç de Emekli Yılı Olmadı"

12.06.2025 14:08
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Yozgat'ın Tayip köyünde yaşayan emekli Adem Adaş, “Köyümüzün adı da Tayip, Cumhurbaşkanımızın adı da. Ama ben kırgınım. ‘Emekli yılı olacak’ dendi, tam tersi maaşım kesildi” dedi.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ın Tayip köyünde yaşayan emekli Adem Adaş, "Köyümüzün adı da Tayip, Cumhurbaşkanımızın adı da. Ama ben kırgınım. 'Emekli yılı olacak' dendi, tam tersi maaşım kesildi" dedi.

Yozgat il merkezine 10 kilometre uzaklıktaki, 1928 yılında kurulan Çorum Boğazkale yolu kenarında yer alan Tayip köyü sakinleri, tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlıyor.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın bir süre önce Yozgat'a yaptığı ziyarette, sokakta önünü kesen ve "Ben Tayip köyündenim. Köyümüzü seviyoruz ama inan ki Tayyip yüzünden memnun değiliz. Elimden gelse değiştireceğim" diyen Adem Adaş, Tayip Köyü tabelası önünde ANKA Haber Ajansı muhabirinin sorularını yanıtladı.

Adem Adaş, 2006 yılında emekliliğe hak kazanmasına rağmen, SGK'nın "eksik gün" gerekçesiyle emeklilik işlemini 2014'te tamamladığını belirtti.

Yurt dışından 20 yıllık çalışmasını Türkiye'ye taşıdığını, buna ek olarak Türkiye'de de 10 yıl sigorta kaydı olduğunu söyleyen Adaş, "2006'da emekli olacaktım, yurt dışından 20 yıllık çalıştığımı getirdim, 2014'te emekli olabildim. Sosyal Sigortalar Kurumu hesap yaptı, Rusya'ya gitmeden önce 10 yıllık sigortam vardı, 20 yıllık da oradan getirdim 'onun 10 senesini alırsan yeter' dendi. Tam emekli olacağım, 2006-2007'lerde 'sizin 150 gününüz eksik' denildi. Belgeleri sundum, Antalya Serik'te çalıştım, sigortam yattı, sonra yine '90 günün eksik' dediler. 8 yıl boyunca maaş alamadım" şeklinde konuştu.

"Emekli maaşım 16 bin lira küsur, yaklaşık 4 bin lira kesiyorlar"

Emekli maaşına sonradan kesinti uygulandığını belirten Adem Adaş, çalıştımadığı iddia edilen 150 gün nedeniyle 229 bin lira ceza çıkarıldığını ve bu cezaya yaptığı itirazın da sonuçsuz kaldığını ifade ederek, "Abimin benzinliğinde çalıştım, sigortam yattı. Buna rağmen 'çalışmamışsın' dendi. Hiçbir resmi bildirim yapılmadan maaşımdan kesinti başladı. Şu an aylığımın dörtte birini kesiyorlar. Aylığım 16 bin lira civarında, bunun yaklaşık 4 bin 300 lirası kesiliyor" dedi.

Geçim sıkıntısı yaşadığını belirten Adaş, aylıktan yapılan kesintiler ve kredi ödemeleri sonrası eline 5-6 bin lira geçtiğini söyleyerek, "İki çocuğum var, hanımım var, faturalar 3 bin liraya kadar çıktı. Elimize geçen para sadece bunlara yetiyor. Oğlum ve akrabalarım destek olmasa geçinemeyiz" ifadesini kullandı.

"Cumhurbaşkanımızın adı da Tayip, köyümüzün adı da Tayip olduğu için ben Tayyip Erdoğan'a kırgınım"

Tarımla da uğraşan Adaş, traktörü olmadığını, komşularının yardımıyla tarlasını işlediğini söyledi. Hayvanlarının masraflarının da yüksek olduğuna dikkat çeken Adaş, veteriner ücretlerinden, yem fiyatlarına kadar birçok giderin altından kalkamadıklarını belirtti. Emekli Adaş, şunları kaydetti:

"Köyümüzün adı da Tayip, Cumhurbaşkanımızın adı da. Ama ben kırgınım. 'Emekli yılı olacak' dendi, tam tersi maaşım kesildi. Cumhurbaşkanımıza ulaşamadım ama sesimi duymasını istiyorum. Geçinemiyoruz, çok zor durumdayız. Benim 3-4 tane ineğim var, bir torba yem 750-800 lira, 3-4 tane ineğe döksem sabah akşam bir torba gidiyor 800 lira. Sütün kilosu alıyorlar 16-17 lira diyor, bizden 13 liraya alıyorlar. Aldığımız pahalı, gübre pahalı, ilaç pahalı ama sattığımız kurtarmıyor, yaşamımız zor."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekonomi, Yozgat, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat'ın Tayip Köyünde Çiftçilik Yapan Emekli Adem Adaş: 'Cumhurbaşkanımız Biz Emeklilere 'Emekli Yılı Olacak' Dedi, Hiç de Emekli Yılı Olmadı' - Son Dakika

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