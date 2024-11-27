Yozgat'ın Testi Kebabı: Bir Lezzet Geleneği - Son Dakika
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Yerel

Yozgat'ın Testi Kebabı: Bir Lezzet Geleneği

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Yozgat'a özgü testi kebabı, coğrafi işaret tesciliyle birlikte damakları şenlendiriyor.

27.11.2024 15:10
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Kebabın sanata dönüşen hali "Testi Kebabı"

YOZGAT - Yozgat denildiği zaman akıllara gelen ilk yiyeceklerden biri olan testi kebabı dört mevsim tüketiliyor.

Sofraların olmazsa olmaz lezzetlerinden biri olan testi kebabı adeta Yozgat'la özdeşleşmiş bir yemek. Türk Patent Kurumu tarafından 2023 yılında tescillenerek coğrafi işaret alan bu et yemeği senelerdir severek tüketiliyor. Gerek Yozgat'ı ziyaret edenler gerekse Yozgatlılar testi kebabını sık sık tüketiyor. Özel testide ağır ağır pişen bu kebap, damaklarda leziz bir iz bırakıyor. Az yağlı kuzu eti, domates, yeşil biber, sarımsak ve çeşitli baharatlar kullanılarak hazırlanan malzemeler, testinin içine yerleştiriliyor. Testi ağzına tereyağının konulmasının ardından ağzı hamurla kapatılarak pişirilmek üzere fırına veriliyor. Mangal kömürü ile ateşte yaklaşık 2 saat boyunca yavaş yavaş pişirilen testi kebabı, kırılması için müşteriye götürülüyor. Testi kebabı hakkında eskiden beri söylenen hikayesini anlatan lokanta çalışanı, müşteriden dilek tutmasını istiyor. Dileği tutan müşteriler çekiç yardımıyla testiyi kırdıktan sonra enfes lezzeti tadıyorlar.

"Testi kebabı Yozgat'a aittir"

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 23 senedir lokanta işletmecisi olan Ali Turgut, "Öncelikle kuzu eti tercih edilmelidir. Malzemeleri doldurduktan sonra yaklaşık 2 saat mangal kömüründe pişiriyoruz. Daha sonra sunum yapıyoruz. Mangal kömürü daha iyi pişmesini sağlıyor. Testide de kendi lezzetinde pişiyor. Tadı daha güzel oluyor. Damak tadına iyi geliyor. Testi kebabını başka yerler yapıyor olabilir ancak testi kebabı Yozgat'ındır, Yozgat'a aittir. Yaz kış sevilerek tüketilen bir yemektir" ifadelerine yer verdi.

"Bu lezzetli geleneği müşterilerimize ikram etmeye devam edeceğiz"

"Testi kebabını kırarken dilek tutulduğu anda yanınızdakilere, dileğiniz gerçekleşirse tutacağınız bir söz verirsiniz. Sonra kebabı kırarsınız. Biz de özenli ikramlarımızla hem geleneklerimizi yaşatıyoruz hem de daha önce tadına bakmamış olanlara yöresel lezzetimizi sunuyoruz" dedi.

Yozgat\'ın Testi Kebabı: Bir Lezzet Geleneği
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yozgat'ın Testi Kebabı: Bir Lezzet Geleneği - Son Dakika

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