Yozgat Sorgun'da Baraj ve Göletlerde Sular Yükselince, Göçmen Kuş Türlerinde Artış Oldu

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Son yılların enf azla yağış alan illerinden Yozgat'ta, doluluk oranı artan baraj ve göletlerde tahliye yapılmasıyla yeni sulak alanlar oluştu. Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Beldesi Belediye Başkanı Sami Eroğlu, suların yükselmesiyle birlikte bölgede kuş türlerinin arttığını belirterek, "Turnasından ördeğine, leyleğinden pelikanına, balıkçılların her türünden karabataklara kadar türlerimiz mevcut. Daha çok artacağını düşünüyoruz, çokça gelmesini bekliyoruz" dedi.

Kuraklığın son iki yıldır etkisini artırdığı Yozgat'ta bu yıl yağışların artmasıyla baraj ve göletlerde doluluk oranı arttı. Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesindeki sulama göletinin taşması sonucu kapaklar açılırken, çevrede yeni sulak alanlar oluştu. Oluşan bu alanlar göçmen kuşlar için konaklama noktası haline gelirken, bazı tarım arazileri de su baskınından etkilendi.

Bahadın Belediye Başkanı Sami Eroğlu, bu sene beklenilenin üzerinde kar ve yağmur yağışı olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:

"2 yıldır göletimiz dolar mı, dolmaz mı derken doldu, birkaç hafta içerisinde yolumuz kapanma noktasına geldi. O kadar güzel yağmur aldı ki bölge. DSİ'yi uyardık bu konuda, Yozgat şubeyi uyardık, Kayseri'yi uyardık. Sağ olsun müdürler de geldiler, yerinde inceleme yaptılar ve baraj kapaklarını açmak zorunda kaldık. Üzücü tarafı şu, 2 yıldır biriken su heba oldu. Keşke kapakları açmak zorunda kalmasaydık da kasabamızın yolu, alternatif yolu yapılmış olsaydı bir an önce bizim de beklediğimiz o güzel görüntü sağlanmış olurdu."

Bahadın'ın en değerli tarım arazileri su altında kaldı. Bize bir artı değer sağlamadı bu gölet. Biz de hiç değilse şu doğanın sunduğu güzellikleri turizm üzerinden gelir kaynağı yaratabilir miyiz kasabamız için diye düşünüyoruz. Burayı kuş cennetine dönüştürmek, bir turizm beldesi haline getirmek istiyoruz. Geçen hafta Gebze tarafındaydım. Orada buraya koyabileceğimiz bungalov tarzı evlere baktım. Bir iskele yapabilir miyiz olta balıkçılığını geliştirmek için diye. Şu anda DSİ ile görüşmelerimizi yapıyoruz. Uygun bir yer belirlediğimizde iskele yapımına da geçeceğiz. Burayı bölgenin turizm merkezi haline getirmek için çalışıyoruz. Krizden fırsat yaratmaya çalışıyoruz. Kriz mi? Bizim açımızdan kriz. Çünkü en değerli tarım arazilerimiz su altında kaldı ve bize bir katkısı yok. Ama biz bunu olumlu yönde bir artı değer yaratmak istiyoruz buradan. Turizm merkezi haline getirmek istiyoruz Bahadın'ı."

"Farklı kuş türlerine de ev sahipliği yapacağımıza inanıyorum"

Yeni sulak alanların oluşmasıyla kuş türlerinin de arttığını bildiren Başkan Eroğlu, suyla kaplanan bölgede 10-12 civarında kuş türünün bulunduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Bu konuda şöyle de bir çalışmamız var; Basın Mensupları Derneği ile birlikte ortak bir çalışma yürütüyoruz. Buradaki kuş türlerinin fotoğraflarını iki gün boyunca çekeceğiz ve 'Bahadın Kuşları' adıyla bir katalog haline getireceğiz ve bunu da kamuoyuna sunacağız. Turnasından ördeğine, leyleğinden pelikanına, balıkçılların her türünden karabataklara kadar türlerimiz mevcut. Daha çok artacağını düşünüyoruz, çokça gelmesini bekliyoruz. Tek tük görüldü flamingo ama havaların ısınmasıyla birlikte su seviyesinin daha da yükselmesi ve geniş bir yüzeye yayılması ile birlikte bu kuş türlerine de ya da farklı kuş türlerine de ev sahipliği yapacağımıza inanıyorum."