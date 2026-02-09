Yozgat'ta 25 Bin 214 Vatandaş Konut Başvurusu Yaptı, 2 Bin 858'i Hak Sahibi Oldu

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta 'Yüzyılın Konut Projesi-500 Bin Sosyal Konut' kampanyasından yararlanmak üzere başvuruda bulunan 25 bin 214 vatandaştan, çekilen kura sonucunda 2 bin 858'i hak sahibi oldu. Geriye kalan vatandaşlara bir sonraki kurayı beklemeleri tavsiye edildi.

Yozgat'ta 'Ev Sahibi Türkiye başlığı altında düzenlenen kura çekiliş töreni valilik konferans salonunda gerçekleştirildi. Kurum amirleri, belediye başkanları ve konut sahibi olabilmek için başvuru yapan vatandaşlar törende hazır bulundu. Açılış konuşmalarının ardından kura çekimi noter huzurunda yapılarak, 25 bin 214 başvuru sahibi arasından 2 bin 858 hak sahibi belirlendi.

TOKİ Uygulama Daire Başkanı Cavit Güler, törende yaptığı konuşmada, Yozgat'ta bugüne kadar 8 bin 75 adet konut ve sosyal donatıların yapımını tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettiklerini söyledi. Güler, "Bugün itibarıyla bin 864 adet konut ve sosyal donatı yapımı devam etmektedir. Bugün burada Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen 500 bin sosyal konut kampanyasının ikinci aşaması olan hak sahiplerini belirleme kurasının heyecanla mutluluğunu birlikte yaşayacağız. Kampanyaya Yozgat ilimiz ve ilçelerinden toplam 25 bin 214 vatandaşımızın talebi olmuştur. Noter ve sizlerin huzurunda biraz sonra kurallar çekilecek ve 2 bin 858 hak sayılı belirlenecektir" diye konuştu.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Personel Genel Müdürü Halil Erdoğan, 6 Şubat 2023 günü meydana gelen merkez üssü Kahramanmaraş olan depremde bakanlık ve diğer kurumlar ile vatandaşların iyi bir dayanışma örneği gösterdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Afetlerde, sellerde, enkazını bile kaldıramayan ülkeleri gördüğümüz bir yerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti enkazını kaldırdığı gibi 455 bin konutunu vatandaşına teslim etti. Bu Türkiye şehircilik tarihinin belki de en büyük devrimidir. ve bu devrimin lideri ev sahibi bir tek vatandaş kalmasın diyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bugün o kuraya gelen 25 bin vatandaşımız 2 bin 858 hak sahibi noter huzurunda belirtilecek ama o 25 bin vatandaşımız üzülmesin. Bu mücadele, bu konutlar bir tek vatandaşımız kalmayıncaya kadar devam edecek ve bugün burada kura çıkmayan vatandaşlarımız üzülmeyecek. TOKİ'miz Türkiye'nin yüz hakkı. Yani Türkiye'nin küresel bir markası haline geldi. ve yine deprem bölgesinde bir tek TOKİ binasının bir tek TOKİ konutunun yıkılmadığını görüyoruz. İşte bu mücadele yine devletimizin eliyle TOKİ'mizle birlikte devam edecek ve inşallah yeni kuralarla, yeni konutlarla Türkiye'de bütün vatandaşlarımız ev sahibi olarak huzurlu bir şekilde yaşamaya devam edecekler."

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da, "2 bin 858 insanımızın yuva sahibi olmasına ilk adımı atacağız. 24 bin civarındaki başvurudan 2 bin 858 vatandaşımız ilk adımı atacak. Ama diğer vatandaşlarımız da Allah'ın izniyle inşallah ümitsizliğe kapılmaksızın bir sonraki kuramızı bekleyecekler" ifadelerini kullandı.