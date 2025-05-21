Yozgat'ta Buğday Ekimi Hazırlıkları Başladı - Son Dakika
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Yerel

Yozgat'ta Buğday Ekimi Hazırlıkları Başladı

21.05.2025 16:48
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Yozgat'ta çiftçiler, nadas sonrası buğday ekimi için hazırlıklara hız verdi, verimlilik artıyor.

Nadasa hazırlanan tarlalarda buğday ekimi için hazırlıklar başladı

YOZGAT - Yozgat'ta çiftçiler, sonbaharda yapılacak buğday ekimi için hazırlıklara başladı.

Tarımda verimliliği artırmak ve toprağın su tutma kapasitesini yükseltmek amacıyla uygulanan nadas süreci, bu yıl da üreticilerin en çok önem verdiği aşamalardan biri oldu. Nadas yöntemi, toprağın dinlendirilerek daha verimli hale gelmesini sağlıyor. Nadasa bırakılan tarlalarda yabancı otlarla mücadele edilirken, toprağın doğal nemini koruması da sağlanıyor. Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Arpaç Köyü'nde çiftçilik yapan Durak Özkan da tarlasını sonbaharda ekeceği buğday için hazırlıyor.

Çiftçi Durak Özkan 2026 yılı için şimdiden tarlasını hazırladığını ifade etti. Özkan, "İlkbahardaki yağmurlar güzel oldu. Yağmurların akabinde nadas zamanı geldi. Emek bizden, vermek Allah'tan. İnşallah biz şimdiden nadasımızı hazırlıyoruz. Rabbim nasip ederse de 2025 yılı Ekim ayında da buğdaylarımızı, arpalarımızı ekeceğiz. 2026 yılında da Rabbimden nasibimizi bekleyeceğiz. Rabbim tüm üreticilere bereketli kazançlar versin. Nisan, Mayıs yağmurlarımız güzel oldu. Şu an nadas iyi oluyor" diyerek yaptığı hazırlığı anlattı.

"Küresel ısınmadan dolayı artık Kasım ayının ortasında ekim yapıyoruz"

Haziran ayı sonlarına doğru otların büyümesinin duracağını söyleyen Özkan, "Gelecek ay gün dönecek. 10 gün sonra bu tarlalar tutar. Gün dönümü dediğimiz olay 21 Haziran tarihi itibariyle gerçekleşecek. O saatten sonra otlar büyümeye değil kurumaya geçecek. Biz de bugünlerde nadasımızı yapıyoruz ki bu tarlalar yeniden otlanmasın. Toprak, ekecek olduğumuz ürüne verimli olsun. Nadasın gayesi budur. Nadas için toprağı sürebiliyorsak derin sürelim. Çünkü küresel ısınmadan dolayı derinlik korusun, mahsulümüz canlı olsun. Küresel ısınmadan dolayı artık ekim zamanı Ekim ayında değil Kasım ayının 15'inden sonra yapıyoruz. Çünkü kar geç geliyor. Erken ekilen mahsul çil olduğu zaman kışın ayaz kesiyor. O yüzden 11 veya 12'nci ayda ekim yaparsak mahsulümüzü biraz daha korumuş oluruz" diyerek nadasın inceliklerine değindi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yozgat'ta Buğday Ekimi Hazırlıkları Başladı - Son Dakika

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