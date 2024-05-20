Yozgat'ta 'Cehrilik lalesi' koruma altına alınmalı - Son Dakika
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Yozgat'ta 'Cehrilik lalesi' koruma altına alınmalı

Yozgat\'ta \'Cehrilik lalesi\' koruma altına alınmalı

Yozgat'ın Gelin Kayası bölgesinde açan 'Cehrilik lalesi' yöre halkı tarafından koruma altına alınmasını istiyor. Çiçeği görmek için birçok kişi bölgeye akın ediyor. Yozgat'ta henüz koruma kararı alınamadı.

20.05.2024 14:07
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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat'ın Gelin Kayası bölgesinde yöre halkı tarafından 'Cehrilik lalesi' olarak adlandırılan şakayık çiçeği, havaların ısınmasıyla birlikte açmaya başladı. Yöre halkı hem çiçeğin hem de bölgenin koruma altına alınmasını istedi.

Mayıs ayının ilk haftasında çiçek açıp, 15 gün sonrasında solan 'Cehrilik lalesi'ni görebilmek için hem Yozgat'tan hem de çevre illerden çok sayıda insan Gelin Kayası bölgesine akın ediyor.

Yozgat'ta Gelin Kayası'nın da yer aldığı vadi içerisinde yetişen bitki, Antalya, Konya, Muğla, İstanbul Şile'den sonra son olarak Uşak'ın İtecik Tepesi'nde koruma altına alındı. Yozgat'ta ise bitkiyle ilgili henüz koruma kararı alınamadı. Geçen yıl bölgede incelemelerde bulunan Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi akademisyenleri çiçeğinin korunması gereken türlerden olduğuna dikkat çekmişti.

"Korunması gereken bir yer"

Cehrilik lalesini görmek için gelen Yeşim Pırlanta, çiçeğin korunması gereken bir tür olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Çok beğendim. Gerçekten görülmesi gereken bir yermiş. Herkese de tavsiye ediyorum. Biz son anda gelmişiz, iyi ki de gelmişiz. On beş gün bir ömrü varmış sanırım. Ama koruması gereken bir yer gerçekten. Endemik bir bitkiymiş sanırım".

Çevre yüksek mühendisi Nurdan Taşarsu ise "Yozgat'ta yaptığımız bu beşinci doğa yürüyüşü. Bugün ben de ilk kez geldim buraya. Gelin Kayaları ve Cehrilik lalesi yaylası olarak geçiyormuş. Endemik bir tür, on beş günlük bir süresi varmış. Koruma altına alınması gerektiğini düşünüyorum. Yozgat için önemli bir değer. Burası doğa harikası bir yer. Herkesin de gelip görmesini isterim. Sonuna yaklaşmışız ama hala solmamış olanlar var. Şanslıyız gördük, birkaç tane."

Kaynak: ANKA

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