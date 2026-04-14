Yozgat'ta Çiftçilere Ayçiçeği Tohumu Desteği

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta bitkisel üretimi artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında 169 çiftçiye yüzde 75 hibe destekli yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı. Projenin toplam bedelinin yüzde 75'i kamu tarafından karşılanırken, üreticiler de en az yüzde 25 katkıyı kendi imkanlarıyla sağladı.

Yozgat'ta tarım arazilerinin daha etkin kullanılması ve bitkisel üretimin artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, işlenmeyen ve nadasa bırakılan alanlar başta olmak üzere uygun üretim yöntemleriyle desteklenen proje hayata geçirildi. Bu çerçevede, 12 ilçede uygulanan ve toplam 3 milyon 920 bin 800 lira bütçeye sahip proje kapsamında 169 üreticiye yüzde 75 hibe destekli 676 paket yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı. Dağıtım töreni İl Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde gerçekleştirildi. Bakanlık tarafından proje bedelinin azami yüzde 75'i karşılanırken, üreticilerin en az yüzde 25'lik katkıyı kendi kaynaklarından sağladığı, destekle yaklaşık 14 bin 500 dekar alanda ekim yapılmasının planlandığı açıklandı.

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Ömer Şentürk, projeyle ilgili şöyle konuştu:

"Proje çerçevesinde başvurusu kabul edilen toplam 169 çiftçimize 676 paket Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen yerli ve milli hibrit yağlık ayçiçeği tohumunu dağıtıyoruz. 12 ilçemizde toplam yaklaşık 14 bin 500 dekar alana biz bu yağlık ayçiçeğini ekmiş olacağız. Toplam proje maliyeti yaklaşık 4 milyon lira. Bunun 3 milyon lirasını devletimiz karşılıyor. 1 milyon lirasını da çiftçi katkısı payı olarak çiftçilerimizden alıyoruz. 14 bin 500 dekarda üretim yapıyoruz. Yeşil mercimekte biz ülke birincisiyiz. Nohutta ikinciyiz. Buğdayda da üçüncü sıradayız. Bizim buradaki amacımız yağlık ayçiçeği üretimini arttırmak. Özellikle yağlı tohumlu bitkilerin üretimini projelerle destekleyerek ilimizde de üretimi arttırmak istiyoruz."

"Türkiye'nin sayılı tarım kentlerinden, tarım şehirlerinden de biriyiz"

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ise şunları söyledi:

"Türkiye'nin sayılı tarım şehirlerinden biriyiz. Tarım potansiyeliyle öne çıkan illerden biriyiz. Tarımsal alanda bir yandan sulama tesisleri, basınçlı sulama tesisleri, bir yandan baraj gölet yapıları ve bunun yanı sıra da bir yandan ürün ve üretim çeşitliliğini sağlamak üzere de yol almaya devam ediyoruz. Tarımda önemli olan bir konu geleneksel üretimin yanında modern ve ürün çeşitliliğini artırılabilecek yollar ve yöntemlere başvurmak. Bugün de üretim çeşitliliğini, ürün çeşitliliğini tesis etmek üzere yerli ve milli ayçiçeği tohumunu üreticilerimizle buluşturuyoruz."