Yozgat'ta denemede arpada dekara 763, nohutta dekara 233 kilograma kadar verim alındı - Son Dakika
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Yozgat'ta denemede arpada dekara 763, nohutta dekara 233 kilograma kadar verim alındı

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Yozgat\'ta denemede arpada dekara 763, nohutta dekara 233 kilograma kadar verim alındı
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Yozgat'ta tohum çeşitlerinin bölge şartlarına uyumunu belirlemek için yapılan denemelerde arpadan dekara 280-763, nohuttan 100-233 kilogram verim alındı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 43 köydeki 54 çiftçinin katıldığı çalışmanın doğru tohum tercihine ışık tutacağını bildirdi.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta farklı tohum çeşitlerinin bölge şartlarına uyumunu belirlemek amacıyla yapılan deneme ekimlerinde sonuçlar açıklandı. Arpada dekara 763 kilogram, nohutta ise 233 kilogram verim elde edilirken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sonuçların çiftçilerin doğru tohum tercihine ışık tutacağını bildirdi.

Yozgat'ta çiftçilerin dekardan daha yüksek ve kaliteli verim elde edebilmesi amacıyla farklı tohum çeşitleriyle gerçekleştirilen deneme ekimlerinden olumlu sonuç alındı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 9 ilçeye bağlı 43 köyde 54 çiftçinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalarda arpa, buğday, nohut, mercimek, tıbbi ve aromatik bitkiler ile şekerpancarı çeşitleri denendi. Açıklanan sonuçlarda özellikle arpa, buğday ve nohutta farklı verim değerlerine ulaşıldı.

Yaklaşık 6 milyon 130 bin dekar ekilebilir tarım arazisi bulunan Yozgat'ta 42 bin 227 çiftçi, 4 milyon 648 bin 580 dekar tarım alanında üretim yapıyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, farklı ürün ve tohum çeşitlerinin bölge koşullarındaki performansını belirlemek amacıyla deneme ve demonstrasyon çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 4 ilçeye bağlı 10 köyde 22 çiftçinin katılımıyla gerçekleştirilen nohut denemelerinde dekardan 100 ile 233 kilogram arasında, arpadan da 280 ile 763 kilogram arasında verim alındı.

FARKLI BUĞDAY ÇEŞİTLERİNİN VERİMLERİ KARŞILAŞTIRILDI

Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, alternatif ürünlerin yaygınlaştırılması, tarımsal verimliliğin artırılması ve üreticilere rehberlik edilmesi amacıyla yürütülen deneme-demonstrasyon çalışmalarının sonuçlarının olumlu olduğu belirtildi.

Hububat, baklagiller, tıbbi ve aromatik bitkiler ile zirai mücadele alanlarında farklı uygulama ve ürün çeşitlerinin denendiği belirtilen açıklamada, buğday çeşit demonstrasyonlarında da farklı ekolojik koşullarda yetiştirilen ekmeklik ve makarnalık buğday çeşitlerinin verimlerinin karşılaştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, yapılan ölçümlerde bazı buğday çeşitlerinde yüksek verim değerlerine ulaşıldığı belirtilerek, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yürütülen deneme ve demonstrasyon çalışmalarıyla farklı ürün ve çeşitlerin bölge şartlarındaki performansının ortaya konulmasını, üreticilerin doğru ürün ve çeşit tercihleri yapmasına katkı sağlanmasını ve tarımsal verimliliğin artırılmasını hedefliyor" denildi.

Çalışma sonuçlarının üreticilerle paylaşılmasının Yozgat'ta daha verimli, sürdürülebilir ve bilinçli tarımsal üretime katkı sağlamasının amaçlandığı bildirildi.

Kaynak: ANKA
ÇiftçilikEkonomiGüncelYozgatTarımYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat'ta denemede arpada dekara 763, nohutta dekara 233 kilograma kadar verim alındı - Son Dakika
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