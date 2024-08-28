Yozgat'ta Evlerde Oluşan Yarıklar Köy Halkını Korkutuyor

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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) – Yozgat'ın Bahçecik köyünde son üç yıldır evlerde oluşan yarıklar nedeniyle köy halkı korku içerisinde yaşıyor. Binaların zemindeki kayma nedeniyle çöktüğünü belirten köy halkı, son olarak bir mandıranın çöktüğünü belirterek yetkililerden yardım istedi.

Yozgat merkeze bağlı 30 haneli Bahçecik köyünde son 3 yıldır evlerde yarıklar ve çökmeler meydana gelmeye başladı. Duvarlardaki çatlakların ve binaların yıkılmasının zemin kaymasından kaynaklı olduğunu söyleyen köy halkı, bugüne kadar herhangi bir can kaybının olmamasına sevindiklerini ancak korku içinde yaşadıklarını ifade etti. Yaz aylarında köydeki binaları kullandıklarını, kış aylarında ise 10-15 hanenin ancak kaldığını belirten köy halkı, evlerde oluşan çatlakları sürekli tamir ettirip, kullanmaya devam ettiklerini söyledi.

Bahçecik köyünde yaşayan 85 yaşındaki Safiye Özdemir, "Çöküyor, yapıyoruz, kaldırıyoruz, yeniliyoruz. İçinde korkuyoruz, oturmuyoruz. Her şeyi batırdılar, köy battı. Devlet hiç bakmıyor" dedi.

"Evlerimiz yarılıyor, oynama yapıyor, kayma yapıyor"

Köy halkından Ahmet Çetiner, "Bizim evlerimizin zemini mi bozuk, ne ise depremle mi nedense evlerimiz yarılıyor, oynama yapıyor, kayma yapıyor. Merdivenlerimizin hiçbir düzeni yok. Mandıra yıkıldı, koca mandıra yıkıldı komşumun mandırası. Bir düzeni yok evlerimizin. Her sene, her sene tamir yapıyoruz. Evimin duvarı pencerenin altından itibaren komple patladı, tamir yaptım. İç tarafta yine yarık var. Evlerde çökme var, kayma var" diye konuştu.

Köyde çatlayan duvarların tamirini yapan İhsan Demirtaş da, "Ben sıva yapıyorum kırılmış, çatlamış yerleri. Böyle bir her sene böyle tamiratlar yapıyorum. İleride hocanın ev vardı iki sefer, üç sefer yaptım, böyle ayrılma olmuş. En sonunda yıktılar, tekrar yeniden yaptılar. Köyde bu tür şeylerle çok karşılaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bazı evler uçtu, mandıralar yıkıldı"

Bahçeci köyü muhtar birinci azası Adil Demirtaş, "Köyümüzde çatlaklar var. Evlerde kayma oluyor. Bazı evler uçtu, mandıralar yıkıldı. Bunların için bir çözüm istiyoruz. Devletimizden gerekli ilgiyi bekliyoruz" şeklinde konuştu.