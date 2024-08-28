Yozgat'ta Evlerde Oluşan Yarıklar Köy Halkını Korkutuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yozgat'ta Evlerde Oluşan Yarıklar Köy Halkını Korkutuyor

Geniş Video İzle

Yozgat'ın Bahçecik köyünde son üç yıldır evlerde oluşan yarıklar nedeniyle köy halkı korku içerisinde yaşıyor. Binaların zemindeki kayma nedeniyle çöktüğünü belirten köy halkı, yetkililerden yardım istiyor.

28.08.2024 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) – Yozgat'ın Bahçecik köyünde son üç yıldır evlerde oluşan yarıklar nedeniyle köy halkı korku içerisinde yaşıyor. Binaların zemindeki kayma nedeniyle çöktüğünü belirten köy halkı, son olarak bir mandıranın çöktüğünü belirterek yetkililerden yardım istedi.

Yozgat merkeze bağlı 30 haneli Bahçecik köyünde son 3 yıldır evlerde yarıklar ve çökmeler meydana gelmeye başladı. Duvarlardaki çatlakların ve binaların yıkılmasının zemin kaymasından kaynaklı olduğunu söyleyen köy halkı, bugüne kadar herhangi bir can kaybının olmamasına sevindiklerini ancak korku içinde yaşadıklarını ifade etti. Yaz aylarında köydeki binaları kullandıklarını, kış aylarında ise 10-15 hanenin ancak kaldığını belirten köy halkı, evlerde oluşan çatlakları sürekli tamir ettirip, kullanmaya devam ettiklerini söyledi.

Bahçecik köyünde yaşayan 85 yaşındaki Safiye Özdemir, "Çöküyor, yapıyoruz, kaldırıyoruz, yeniliyoruz. İçinde korkuyoruz, oturmuyoruz. Her şeyi batırdılar, köy battı. Devlet hiç bakmıyor" dedi.

"Evlerimiz yarılıyor, oynama yapıyor, kayma yapıyor"

Köy halkından Ahmet Çetiner, "Bizim evlerimizin zemini mi bozuk, ne ise depremle mi nedense evlerimiz yarılıyor, oynama yapıyor, kayma yapıyor. Merdivenlerimizin hiçbir düzeni yok. Mandıra yıkıldı, koca mandıra yıkıldı komşumun mandırası. Bir düzeni yok evlerimizin. Her sene, her sene tamir yapıyoruz. Evimin duvarı pencerenin altından itibaren komple patladı, tamir yaptım. İç tarafta yine yarık var. Evlerde çökme var, kayma var" diye konuştu.

Köyde çatlayan duvarların tamirini yapan İhsan Demirtaş da, "Ben sıva yapıyorum kırılmış, çatlamış yerleri. Böyle bir her sene böyle tamiratlar yapıyorum. İleride hocanın ev vardı iki sefer, üç sefer yaptım, böyle ayrılma olmuş. En sonunda yıktılar, tekrar yeniden yaptılar. Köyde bu tür şeylerle çok karşılaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bazı evler uçtu, mandıralar yıkıldı"

Bahçeci köyü muhtar birinci azası Adil Demirtaş, "Köyümüzde çatlaklar var. Evlerde kayma oluyor. Bazı evler uçtu, mandıralar yıkıldı. Bunların için bir çözüm istiyoruz. Devletimizden gerekli ilgiyi bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Yozgat, Çevre, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat'ta Evlerde Oluşan Yarıklar Köy Halkını Korkutuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:13 İlk 3’e bankalar damga vurdu İşte 2023’te en çok vergi ödeyen 100 şirket İlk 3'e bankalar damga vurdu! İşte 2023'te en çok vergi ödeyen 100 şirket
10:18 Türkiye’nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu! İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var
10:15 Diyarbakır’da kaybolan Narin’in annesinden kafa karıştıran açıklamalar Diyarbakır'da kaybolan Narin'in annesinden kafa karıştıran açıklamalar
09:48 Maymun çiçeği hızla yayılıyor Vaka sayısı da ölü sayısı da korkutucu boyutlara ulaştı Maymun çiçeği hızla yayılıyor! Vaka sayısı da ölü sayısı da korkutucu boyutlara ulaştı
17:06 Göçmen kaçakçılığında yeni yöntem Düzeneği gören ekipler şaştı kaldı Göçmen kaçakçılığında yeni yöntem! Düzeneği gören ekipler şaştı kaldı
17:17 Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu
17:13 Detaylar 2 yıl sonra ortaya çıktı Real Madrid’den Endrick için akılalmaz imza Detaylar 2 yıl sonra ortaya çıktı! Real Madrid'den Endrick için akılalmaz imza
17:10 Bir dönemin efsane ismi Mesut Özil, cami temizlerken görüntülendi Bir dönemin efsane ismi Mesut Özil, cami temizlerken görüntülendi
16:35 Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek Şartlar da oran da belli gibi Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek! Şartlar da oran da belli gibi
16:34 ABD’de bir saldırgan, apartman girişine kadar takip ettiği kadını boğmaya çalıştı ABD'de bir saldırgan, apartman girişine kadar takip ettiği kadını boğmaya çalıştı
16:22 Resmi teklif yapıldı bile Fenerbahçe, Sofyan Amrabat’ı aldı alacak Resmi teklif yapıldı bile! Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı aldı alacak
16:22 Polonyalı Kaleci Wojciech Szczesny, futbolu bıraktı Polonyalı Kaleci Wojciech Szczesny, futbolu bıraktı
16:19 Yeşilçam’ın usta oyuncusu Sevil Üstekin hayatını kaybetti 90’lı yılların Müzevir Müzeyyeni’ydi... Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevil Üstekin hayatını kaybetti! 90'lı yılların Müzevir Müzeyyeni'ydi...
16:10 Parayı cebine koyup markete gitti Küba’da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor Parayı cebine koyup markete gitti! Küba'da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 11:45:45. #1.13#
SON DAKİKA: Yozgat'ta Evlerde Oluşan Yarıklar Köy Halkını Korkutuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement