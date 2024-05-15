Yozgat'ta görevli polis memuru kalp krizi sonucu şehit oldu - Son Dakika
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Yerel

Yozgat'ta görevli polis memuru kalp krizi sonucu şehit oldu

Yozgat\'ta görevli polis memuru kalp krizi sonucu şehit oldu

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Nazillili polis memuru Hüseyin Baburşah, görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu kurtarılamayarak şehit oldu. Baburşah için tören düzenlendi ve naaşı memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesine gönderildi.

15.05.2024 14:08
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Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Nazillili polis memuru Hüseyin Baburşah, görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu kurtarılamayarak şehit olurken Baburşah için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Nazillili polis memuru Hüseyin Baburşah (54), ekip otosunda kalp krizi geçirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Baburşah, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Şehit polis memuru Baburşah için Yozgat Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törenin ardından Baburşah'ın naaşı toprağa verilmek üzere memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesine gönderildi.

Törene katılan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, merhum polisin ailesi ve tüm polis teşkilatına başsağlığı ve sabır diledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

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