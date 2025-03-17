Yozgat'ta Güneş Enerjisi Santrali Kuruluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yozgat'ta Güneş Enerjisi Santrali Kuruluyor

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, elektrik tüketimini azaltmak için Güneş Enerjisi Santrali kurulacağını duyurdu. İlk etapta 2.5 megavat kapasiteye sahip santralin bir yıl içinde faaliyete geçmesi hedefleniyor.

17.03.2025 22:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ın elektrik ihtiyacını Güneş Enerjisi Santrali karşılayacak

YOZGAT - Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, elektrik tüketimine çözüm olacak Güneş Enerjisi Santrali kurulumuna başlanacağını duyurdu.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Yozgat'ta önemli masraf kalemlerinden biri olan elektrik giderlerinin fazlalığına dikkat çekti. Başkan Arslan, içme suyunun temini için tüketilen elektrik miktarının her ay 15-16 milyon lirayı bulduğunu söyledi. Seçim döneminde Güneş Enerjisi Santrali kurmakla ilgili sözü olduğunu hatırlatan Arslan, bunun başlangıcının yapılacağını ifade etti.

"Belediye bütçesine her ay 2 buçuk milyon lira katkı sunmayı hedefliyoruz"

Santraller hakkında bilgi veren Arslan, "Evci köyü bölgesinde yaklaşık 44 dönüm arazide, 2 buçuk megavatlık bir güneş enerjisi santrali kurmakla ilgili ihale hazırlıklarını bitirdik. Bu süreç 25 Nisan tarihi itibarıyla tamamlanmış olacak. İlk etapta kuracak olduğumuz santralle Yozgat Belediyesi bütçesine her ay 2 buçuk milyon lira katkı sunmuş olacak. Tabi sadece bununla kalmış olmuyor. İkinci bir santral de arıtma tesisinin olduğu bölgede yapılacak. 5 megavatlık bir santral olacak. Onu yaptığımızda da Yozgat Belediyesi'nin enerji ihtiyacının yarısını karşılamış olacak. Bu 7 buçuk 8 milyon lira civarı bir meblağa tekabül ediyor" dedi.

"İlk santralin 1 yıl içinde kurulmasını planlıyoruz"

"Üçüncü bir santral için çalışmamız var. Bunun için hazineden Recepli köyü mevkiinde bir yer tahsisi talebimiz oldu. Onu da gerçekleştirdiğimizde Yozgat'ın enerji ihtiyacının tamamını karşılamış olacağız. İnşallah bunları kendi dönemimizde bitirmiş olacağız. Bu proje İller Bankası aracılığıyla gerçekleştirilecek. Dünya Bankası kredisi kullanılacak. İlk santralin 1 yıl içerisinde kurulmasını planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Kazım Arslan, Ekonomi, Enerji, Güncel, Yozgat, Çevre, Yerel, Yaşam, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat'ta Güneş Enerjisi Santrali Kuruluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal Tanyeli, 54 yaşında hayatını kaybetti. Pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal Tanyeli, 54 yaşında hayatını kaybetti.
ABD’den İran’a bir tehdit daha: Bu başkanı ciddiye alsanız iyi olur ABD'den İran'a bir tehdit daha: Bu başkanı ciddiye alsanız iyi olur
“Bizi kim alabilir“ diyerek tüfekle havaya ateş açan 6 kişi gözaltına alındı "Bizi kim alabilir" diyerek tüfekle havaya ateş açan 6 kişi gözaltına alındı
Bakan Yılmaz Tunç: Terörsüz bir Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz Bakan Yılmaz Tunç: Terörsüz bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz
Pozitifbank ve Flash Haber TV’nin sahibi Erkan Kork tutuklandı Pozitifbank ve Flash Haber TV'nin sahibi Erkan Kork tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’nin 40 yılına mal olan musibetin çözümü için cesur bir adım attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin 40 yılına mal olan musibetin çözümü için cesur bir adım attık
Toplu iş sözleşmesinde rekor kırıldı: İşçilerin net maaşı 102 bin lira oldu Toplu iş sözleşmesinde rekor kırıldı: İşçilerin net maaşı 102 bin lira oldu
Belgrad Ormanı’nda ölü bulunan Fahrettin Öter memleketi Hakkari’de toprağa verildi Belgrad Ormanı'nda ölü bulunan Fahrettin Öter memleketi Hakkari'de toprağa verildi
Kocaeli’nde deprem yardımı için getirilen maskeler 2 yıldır bir binada bekliyor Kocaeli'nde deprem yardımı için getirilen maskeler 2 yıldır bir binada bekliyor
Hayvanlara Adalet Derneği Başkanı’ndan skandal sözler: Keşke köpekler, görevlilerin boynunu koparsa Hayvanlara Adalet Derneği Başkanı'ndan skandal sözler: Keşke köpekler, görevlilerin boynunu koparsa
Trump’tan İran’a tehdit: Husilerden atılacak her kurşundan sizi sorumlu tutacağız Trump'tan İran'a tehdit: Husilerden atılacak her kurşundan sizi sorumlu tutacağız

22:00 ABD’den İran’a bir tehdit daha: Bu başkanı ciddiye alsanız iyi olur ABD'den İran'a bir tehdit daha: Bu başkanı ciddiye alsanız iyi olur
21:10 Pozitifbank ve Flash Haber TV’nin sahibi Erkan Kork tutuklandı Pozitifbank ve Flash Haber TV'nin sahibi Erkan Kork tutuklandı
17:39 DEM Parti heyeti ile görüşme sonrası AK Parti’den ilk açıklama DEM Parti heyeti ile görüşme sonrası AK Parti'den ilk açıklama
09:36 Kırmızı kart doğru mu Eski hakemler, maça damga vuran karar için tek görüşte birleşti Kırmızı kart doğru mu? Eski hakemler, maça damga vuran karar için tek görüşte birleşti
09:33 Kansere yakalandığını açıklamıştı Nursel Ergin en zor anlarını paylaştı Kansere yakalandığını açıklamıştı! Nursel Ergin en zor anlarını paylaştı
09:31 Askeri üniforma ile servis yapan sanığa 1 yıl 6 ay hapis cezası Askeri üniforma ile servis yapan sanığa 1 yıl 6 ay hapis cezası
09:24 Murat Ülker’den muhafazakar kesime ihanet ettiği iddiasına yanıt Murat Ülker'den muhafazakar kesime ihanet ettiği iddiasına yanıt
09:19 Bir sigara grubu daha fiyatlara zam yaptı Bir sigara grubu daha fiyatlara zam yaptı
09:14 Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Fenerbahçe şampiyon olsun Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Fenerbahçe şampiyon olsun
09:03 Telefonda “Psikolojim bozuk“ dedikten sonra annesine ait aracı ateşe verdi Telefonda "Psikolojim bozuk" dedikten sonra annesine ait aracı ateşe verdi
08:59 Benfica, Orkun ve Kerem’in gol attığı maçta Rio Ave’yi 3-2 yendi Benfica, Orkun ve Kerem'in gol attığı maçta Rio Ave'yi 3-2 yendi
08:53 Altın yatırımcısı gün sayıyor Belki bugün belki yarın Altın yatırımcısı gün sayıyor! Belki bugün belki yarın
08:30 Hande Erçel göze girdi Kaynana Arzu Sabancı’dan müstakbel geline sürpriz Hande Erçel göze girdi! Kaynana Arzu Sabancı'dan müstakbel geline sürpriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2025 23:17:02. #7.12#
SON DAKİKA: Yozgat'ta Güneş Enerjisi Santrali Kuruluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.