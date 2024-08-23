Yozgat\'ta iklim değişikliği bal üretimini olumsuz etkiliyor

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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) -Arıcılık faaliyetleriyle birlikte bal üretiminin yaygınlaştığı Yozgat'ta hava sıcaklıklarının ani değişimi bal üretimini de olumsuz etkiledi. Üretici Bünyamin Akkan, "Son yıllarda iklimin getirdiği koşullarda arı ölümleri çoğaldı. Bir anda anlamsız şekilde havanın ısınması, bir anda soğuması, yağışların azalması ister istemez arıcılığı her geçen gün biraz daha zorlaştırıyor" dedi.

Yozgat'ta uzun süredir devam eden kuraklık ve yağışsız hava, arıcılığın verimliliğini ciddi şekilde etkiledi. Yağışların az olması nedeniyle bu sene üretimin yüzde 50'nin üzerinde gerilediği, kuraklık ve iklim değişikliğinin bal üretimini her geçen yıl düşürdüğü kaydedildi.

Hobi olarak bir kovanla başladı 90 kovana ulaştı

Yozgat'ın Çekerek ve Kadışehri ilçelerindeki ormanlık alanlarda arıcılık yapan 46 yaşındaki Bünyamin Akkan, bir kovan ile hobi amaçlı başladığı arıcılık faaliyetini daha sonra çok sevdiğini ve bugün 90 kovana ulaşarak doğal bal üretimi yaptığını söyledi. Akkan, şöyle konuştu:

"Yozgat Sorgun'da yaşıyorum. Yaklaşık 12-13 senedir de arıcılıkla uğraşıyorum. Arıcılığa ilk olaraktan hobi olarak bir kovanla başladım, şu anda 90 kovanım var. Babam rahmetli şeker hastasıydı, doğal bal üretip kendisine yedirmek amacıyla başladığım arıcılığa bugün 90 kovana ulaşmış bulunmaktayım. Çok da güzel balımız çıkıyor, insanlar memnun. Kaliteli yaptığın zaman bu işi ister istemez her iş yoluna gidiyor. Bu dönemde arılardan balımızı aldık, bundan sonra biz de arılara bakacağız."

"Bu sene sezon pek iç açıcısı geçmedi"

"Bu sezon pek iç açıcı geçmedi" diyen Akkan, "Normalde Kurban Bayramı'na kadar çok güzel geçen bir sezon vardı. Kurban Bayramı'nda üç gün ters yel esmesiyle her şey tersine döndü. Atalarımızın bir sözü vardır; 'Ters yel esti nasibi kesti' diye, yani nasip bu kadarmış bu sene de, Allah bereket versin" ifadesini kullandı. Akkan, şunları söyledi:

"Geçen sene şekersiz balın kilosunu 300 liradan verdim. 300-500 lira civarında değişiyordu. İnsanların geçim sıkıntısını düşünerek 300 liradan verdim kilosunu. Hem insanlar memnun kaldı hem de biz satıştan memnun kaldık. Bu sene kilosu 500 liradan, 600 liradan gidiyor. Şekerli çalışan arkadaşlarımız hesaplı veriyorlar, onlara da bir şey diyemiyoruz. Bunların girdi maliyetleri var bize. Geçen sene 500-600 liraya aldığımız kovan bu sene 1200-1300 lira. Geçen sene 120 liradan aldığımız bir kilo petek bu sene 200-240 liralara dayandı. İster istemez artış da buna bağlı olarak kendiliğinden artmış oluyor, yapacak bir şey yok. Vatandaş aslında bu sahte balı yemek istemiyor ama bir yerde de zorunlu hale geliyor çünkü gücü yetmiyor. Kilosunu 100-150 liradan bal almak zorunda kalıyorlar. Devlet buna sahte bala da bir önlem alması lazım. Çünkü insanlara zehir yediriyorlar, yazık çok yazık diyorum."

"Arıcılığı bırakan arkadaşlarımız çoğaldı"

Maliyet artışlarından dolayı birçok arıcının üretimden çekildiğini kaydeden Akkan, gezginci arıcıların maliyetlerini daha fazla olduğunun altını çizerek şöyle dedi:

"Bugün bir arıyı taşımanın maliyeti aşağı yukarı 50-60 bin lira ile 100 bin lira arasında değişiyor. Bu da götürdüğü mesafeye bağlı olarak 100 liraya kadar çıkıyor. Bu adam bir de dönüşünü yapacak bu arının. İster istemez maliyetleri karşılaması çok zor oluyor. Bu yüzden gezginci arıcılık gitgide zorlaştı. Arıcılığı bırakan arkadaşlarımız çoğaldı. Bir de son yıllarda iklimin getirdiği koşullarda arı ölümleri çoğaldı. Bir anda anlamsız şekilde havanın ısınması, bir anda soğuması, yağışların azalması ister istemez arıcılığı her geçen gün biraz daha zorlaştırıyor."