Yozgat'ta İnşaat ve Temizlik İşçileri 1 Mayıs'ta Çalıştı - Son Dakika
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Yozgat'ta İnşaat ve Temizlik İşçileri 1 Mayıs'ta Çalıştı

Yozgat\'ta İnşaat ve Temizlik İşçileri 1 Mayıs\'ta Çalıştı

Yozgat'ta, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde inşaat ve temizlik işçileri çalışarak geçirdi. Resmi tatil olmasına rağmen işçiler, mesai yaparak evlerine ekmek götürme derdine düştü. İnşaat işçileri bayramı kazma, kürek çalışarak geçirirken, temizlik işçileri ise çevre düzenlemesi ve temizlik çalışması yaptı. İşçiler, bayramı kutlamak yerine çalışmayı tercih ettiklerini belirtti.

01.05.2024 11:56
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Yozgat'ta inşaat ve temizlik işçileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne çalışarak girdi. Resmi tatil olmasına rağmen çalışan işçiler, günü mesai yaparak geçirmiş oldu.

Tüm ülkede aynı anda kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde sendikalara bağlı işçiler alanlarda bayramı kutlarken, bazı inşaat ve temizlik işçileri ise bayramlarını çalışarak geçirdi. Temizlik işçileri sabahın erken saatlerinde cadde, sokak, park ve bahçeler ile Cumhuriyet Meydanı'nda çevre düzenlemesi ve temizlik çalışması yaparken, inşaat işçileri de tatil ve kutlamalara aldırış etmeden kazma, kürek çalışarak evlerine ekmek götürme derdine düştü.

"Bize bayram yok"

İnşaat işçisi Çetin Gezginci, "Bize bayram yok, biz çalışmaya devam ediyoruz, evimize ekmek götürme derdindeyiz. Biz bayram bilmeyiz" dedi. Temizlik işçisi Alpaslan Ekici ise, "Bugün işçi bayramı ve biz de çalışıyoruz, bunun için de mutluyuz. Biz bayram falan dinlemiyoruz, işimizin başındayız, iş yapıyoruz" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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