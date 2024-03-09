Yozgat'ta Kar Yağışı Çiftçileri Sevindirdi

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15 yıl sonra bir kez daha \'one minute\' dedi

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat'ta hava sıcaklıklarının uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kuraklık endişesi yaşayan çiftçileri, dün başlayan kar yağışı sevindirdi. Yozgatlılar, Çamlık Milli Parkı'na çıkarak karın keyfini çıkarırken; çiftçiler de "Bu kar çok iyi oldu, ekinlere can oldu" dedi.

Yozgat'ta ekili tarım alanlarının yaşanılan kuraklıktan etkilenip, tarla faresi ve zararlı böcek popülasyonunun artması bölge çiftçiyi endişlendirmişti. Bölgede hava sıcaklıklarını mevsim normallerini üzerinde seyretmesi nedeniyle meyve ağaçları tomurcuk verip, bazıları da çiçek açtı. Çiçek açan meyve ağaçlarının çiçekleri kar altında kaldı. Gece başlayan kar yağışı bölge halkını sevindirdi. Sabah sokağa çıkan vatandaşlardan bazıları çocuklarıyla birlikte Çamlık Milli Parkı'nda karın keyfini çıkardı.

"KAR ÇİFTÇİ İÇİN MUTLULUK DEMEKTİR"

Sarıhacılı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Tülay Durak, "Çok mutluyuz. Uzun zamandır yağmıyordu kar. Çok iyi oldu bu, ekinlerimize, suyumuza. İyi oldu, çok sevindik, çok mutluyuz kar yağdığına" diye konuştu.

Hasan Can Durak da ise "Bu sene pek kar yağmamıştı. Bu kar iyi oldu, ekinlere can oldu. Mutluluk getirdi bize. Kar demek mutluluk demektir biz çiftçiler için. Otumuz bol olacak, ekinlerimiz iyi olacak, Allah'ın izniyle bu sene. Uğraşacağız, bakacağız" ifadelerini kullandı.