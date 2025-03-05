Yozgat'ta Kayıp Öğretmen Aranıyor

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Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat'ta dün akşam saat 22.47'de ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan 36 yaşındaki ilkokul öğretmeni Tanju Oğuz'u arama çalışmaları devam ediyor. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, arama çalışmalarında 150 personelin görev aldığını, Ankara'dan da su altı ve su üstü arama ekiplerinin Yozgat'a gelmek üzere yola çıktıklarını söyledi.

Edinilen bilgilere göre, Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde görev yapan öğretmen Tanju Oğuz, gece ailesini telefonla arayıp, helallik istedi. Bunun üzerine 112'yi arayan aile fertleri, kayıp ihbarında bulundu. Gece güvenlik birimleri ile AFAD ekiplerinin başlattıkları arama çalışmaları doğrultusunda, sabah saatlerinde, Tanju Oğuz'a ait aracı Akdağmadeni ilçesine bağlı Akçakışla Köyü'ndeki gölet yakınlarında bulundu.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da olay mahalline giderek, arama çalışmaları hakkında bilgi aldı. Burada konuşan Özkan, şöyle dedi:

"Dün akşam saat 22.47 ve 23.00 aralığında gelen bir ihbarla birlikte emniyetimiz, jandarmamız, AFAD Müdürlüğümüz, kaymakamlarımızın koordinasyonunda saha tarama çalışmalarına başladılar. Kayıp öğretmen olduğunu bildiğimiz arkadaşımıza dair aracı, gece emniyet ve jandarmamız ortak çalışmasıyla birlikte burada, Akçakışla Göleti'nin üzerinde buldu. O saatten itibaren tüm saha ekiplerimizce, arkadaşlarımızca, AFAD, jandarma, emniyet ve gönüllü arama kurtarma ekiplerince saha tarama çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yanı sıra ola ki her ihtimali göz önünde bulundurmak üzere, su altı ve su üstü ekiplerimiz de Ankara'dan sabah itibarıyla yola çıktılar, onlar da birazdan arkadaşlarımıza katılacaklar. Dileğimiz, isteğimiz hemşehrimizi, öğretmenimizi sağ salim bulmak. Sahada hemen hemen her alanda arkadaşlarımız görev başında, yaklaşık 150 kişilik bir ekiple şu anda çalışma devam ediyor. Bu sayıya katılacak ekiplerimiz de var. Arama kurtarma ekiplerimizin yanı sıra iz takip ekiplerimiz, drone ekiplerimiz, iz takip köpekleriyle beraber arayan ekiplerimiz, hepsi sahadalar, inşallah sağ salim bulmak nasip olur."