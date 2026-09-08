Yozgat'ta kırtasiye denetiminde 45 işletmede bin 105 ürün incelendi - Son Dakika
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Yozgat'ta kırtasiye denetiminde 45 işletmede bin 105 ürün incelendi

Yozgat\'ta kırtasiye denetiminde 45 işletmede bin 105 ürün incelendi
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Yozgat Ticaret Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve marketlerdeki okul ürünlerini denetledi. 45 işletmede bin 105 ürünün incelendiği denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, yetkililer tüketici haklarının korunması için denetimlerin süreceğini bildirdi.

Yozgat'ta kırtasiye ve marketlerde denetim gerçekleştirildi.

2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde Yozgat Ticaret Müdürlüğü ekipleri kırtasiye ve okul malzemelerine yönelik denetim yaptı. Tüketicilerin korunması amacıyla ağustos ve eylül aylarında kırtasiye ve marketlerdeki okul ürünlerinde raf kasa fiyatlarında uygunluk, fahiş fiyat, stokçuluk, üretim yer bilgisi, üretim satış fiyatı, ürün özelliği, marka bilgisi kapsamında denetim düzenlendi. 45 işletmede bin 105 ürün denetlendi, denetimlerde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Yetkililer vatandaşların haklarının korunması amacıyla denetimlerin sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Yozgat, Yerel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat'ta kırtasiye denetiminde 45 işletmede bin 105 ürün incelendi - Son Dakika
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