Yozgat'ta Kuraklık Nedeniyle Bal Hasadı Erken Başladı

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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta yüksek rakımlı yaylalarda organik yöntemlerle üretilen bal hasadına bu yıl kuraklık nedeni ile erken başlandı. Zirai ilaçlamanın olmadığı doğal bitki örtüsü ile kaplı yaylarda arı kovanlarını bırakan arıcılar, tarım müdürlüklerinden de arılara zarar vermeyen tarım ilaçlarının yaygınlaştırılmasını istiyor.

Yozgat'ta tarımın yanı sıra arıcılık faaliyetleri de önemli bir yer tutmaya başladı. Geçen yıl yağışlar nedeniyle sorun yaşayan Yozgatlı arıcılar, bu yıl da kuraklık nedeniyle zor günler yaşadı. Organik bal üretmek için çalışan arıcılar, kurak bir dönemin yaşanmasının arıları da olumsuz etkilediğini, bal üretiminin de önceki yıllara göre bazı bölgelerde düşebileceğini ifade etti.

"Sağım bu sene 20-25 beş gün önce başladı"

Arıcı Fatih Mermertaş, bu yıl kuraklık nedeniyle bal hasadına erken başlamak zorunda kaldıklarını belirterek, şöyle dedi:

"Arıcılık işini yaklaşık 4-5 yıldır yapıyoruz. Arıcılık işine dört veya beş kovanla hobi amaçlı başladık. Sonrasında da sevdiğimiz için bu işi geliştirdik. Yaklaşık 15 bin metrekare alan içerisinde bu işi organik olarak devam ettirmeye çalışıyoruz. Ara sıra ölümler olabiliyor ama biz bundan bıkmıyoruz. Arıyı tekrardan çoğaltma yöntemine gidiyoruz. Şu an için 20 kovan arımız var. Bunun içerisinden yaklaşık 300 veya 400 kiloya kadar verim elde ettik, birinci sağımda. Sağım bu sene 20- 25 beş gün önce başladı, kurak gittiğinden dolayı. Belirli çıtalarda yavrular var, dolması gereken yerler var. Yaklaşık 15- 20 gün sonra da ikinci sağımı gerçekleştireceğiz, sezonu kapatacağız. Arıların kışlık bakımını yapacağız. Kıyılarından soğuk almaması için gerekli önlem alacağız.

"Tarım ilaçları tamamıyla arıları öldürüyor"

Mevsimlerdeki değişkenlik arılarda olumsuz yönde etki gösteriyor. Kışın sıcağı gören arı araziye çıkıyor, kovandan çıkıyor. Eğer arazide ani sıcaklık düşüşüne yakalanırsa arı olduğu yerde kalıyor ve bu kovandaki arının günlük eksilmesine neden oluyor. Bu da bir kovanın tamamen ölümüne neden olabiliyor. Bizim bu bölgedeki durum bal verimi açısından iyi derecede. Diğer bazı bölgelerde bayağı bir kuraklık üst seviyelerde, Allah o çiftçilere de yardım etsin. Bizim burada sulama sistemlerimiz çalıştığı için şu zamana kadar sulama yapabildik. Buradaki bitki örtülerini sulayabiliyoruz. 15 bin metrekare alan içerisinde belli çiçekler, belli bitkiler, arılar için ektiğimiz çiçekler olduğu için lavantadır, diğer bitki örtülerdir. Bunların ekimini sağlayıp suladık. Bundan dolayı bizim biraz daha verimimiz yüksek derecelerde olduğunu düşünüyorum. Tarım il, ilçe müdürlüklerinden beklentimiz; bir an önce Yozgat bölgesinde arılara zarar vermeyen tarım ilaçlarının kullanımını yaygınlaştırmalarını istiyoruz. Çünkü tarım ilaçları tamamıyla arıları öldürüyor."