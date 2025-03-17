Yozgat'ta Kuraklık Uyarısı

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yaşanılan kuraklık nedeniyle, Yozgat'ta Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü, sulama birliklerine gönderdiği resmi yazıda, sulama amaçlı baraj ve göletlerde yeterli suyun olmadığına dikkati çekti. Yazıda, "2025 yılı ekilecek bitki deseni seçilirken; kuraklığa dayanıklı bitkiler tercih edilmelidir" denilerek, bölge çiftçisi uyarıldı. Özellikle şeker pancarı ekiminde kota dışında ekim yapılmaması istendi.

Türkiye'nin en fazla şeker pancarı üretiminin yapıldığı bölgeler arasında yer alan Yozgat'ta şeker pancarında uygulanan kota geçen yıl yüzde 20 civarında düşürüldü. 500 bin ton civarında kota verilmesi gerekirken Yozgat'a geçen yıl 400 bin ton civarında kota verildi. Bu yıl Yozgat'ın kotası 66 bin artırılarak 466 bin tona çıkarıldı ama su sıkıntısı nedeniyle kota dışında ekim yapılmaması istendi. DSİ tarafından sulama birliklerine gönderilen yazıda, "Baraj ve gölet havzamızda yeterli suyun olmadığı tespit edilmiş olup, 2025 yılında çiftçilerimizin kritik ve kısıntılı sulama faaliyetlerinde bulunulması gerekmektedir. Çiftçilerimizin su eksikliğinden zarar görmemeleri için şebeke dişi ekim yapmamaları ve şebeke içi ekim yapacaklarsa da kuraklığa dayanıklı bitkileri tercih etmeleri gerekmektedir" denildi.

"Kritik ve kısıntılı sulama faaliyetlerinde bulunulması gerekmektedir"

Meteorolojik verilere göre bölgede ortalamanın altında yağış beklenildiğine dikkati çeken Sulama Birliği de, çiftçilere iletilmek üzere köy muhtarlarına gönderdiği yazıda ise, şu uyarıları yaptı:

"Bölge Müdürlüğümüzün göndermiş olduğu kuraklık yazısına istinaden baraj ve gölet havzamızda yeterli suyun bulunmadığı görülmüştür. Diğer taraftan 2025 sulama yılında mevsimlik meteorolojik değerlendirmelerde; bölgemizde ortalamanın altında yağış beklenmekte olup işletme programları hesaplarında zaten düşük seviyede olan baraj ve göletlere girecek su miktarlarının ortalamanın altında olacağı öngörülmektedir. Bu nedenle 2025 sulama yılında çiftçilerimizin su eksikliğinden zarar görmelerini önlemek amacıyla birliğimizin sorumlu bulunduğu sahalarda; 'Kritik ve kısıntılı sulama faaliyetlerinde bulunulması gerekmektedir. 2025 yılı ekilecek bitki deseni seçilirken; kuraklığa dayanıklı bitkiler tercih edilmelidir. Sulama sahası dışı (kanal üstü vs.) sulamalara kesinlikle izin verilmeyecektir. Su tasarrufu açısından yağmurlama ve damla sulama yöntemlerinin tercih edilmelidir. Gece sulaması yapılması tercih edilmelidir. Şeker pancarı ekimi yapacak çiftçilerimizin ekim kotasının dışında ekim yapılmaması gerekmektedir. Kaçak ekim yapılmaması gerekmektedir.' 2025 yılında baraj ve göletlerde suyun durumuna göre beyan alınacağından dolayı çiftçilerimizin mağdur olmamaları için gerekli tedbirleri almaları gerekmektedir."

"Önümüzdeki günlerde yağış bekliyoruz"

Yozgat'ta 20 bin 474 hektarlık alanının sulamasında kullanılan Esenli köyündeki Gelingüllü barajında da su seviyesinin düşük olduğu belirtildi. Esenli, Bayatören, Özlüce, Sarınınören, Gedikhassanlı, Osmanpaşa, Battal, Büyüktaşlık, İnceçayır, Babalı, Erkekli, Halifakılı, Doğanlı köy muhtarlıkları uyarıldı, düzenlenen toplantıda muhtarlar bilgilendirildi. Yozgat Merkez'e bağlı Esenli Köyü Muhtarı Habib Avşar, toplantı sonrasında yaptığı değerlendirmede, şöyle konuştu:

"Esenli Sulama Birliği olarak akşam toplantı yaptık. 5-6 köyümüzü kapsıyor Esenli Sulama Birliği'nin sahası. Köy muhtarları ve köy çiftçileri katıldı. Barajda suyumuz düşük olduğu için yüzde 23'lerde, yüzde 22'lerde olduğu için Esenli Sulama Birliği şu anda 'su verme şansımız yok' diyor. Esenli Sulama Birliği, durum böyle olduğu için, su az olduğundan Gelingüllü sulama barajından sulama yapan Paşaköy Sulama Birliği var, Köseli Sulama Birliği var, bunlar da faydalanamayacak, kuraklık nedeniyle. Önümüzdeki günlerde yağış bekliyoruz. Önümüzdeki bir ay içerisinde bir bakacağız. Su durumu yükselirse tekrar bir daha toplantı yapacağız."

Suyun çekildiği alanlara 'ekim yapmayın!' uyarısı

İklim değişikliğine bağlı olarak yaşanılan kuraklık nedeniyle Yozgat'ın Esenli köyü sınırları içerisindeki Gelingüllü sulama barajı havzasında ortaya çıkan alanlara, bazı çiftçilerin ekim yapmak istedikleri belirtildi. DSİ 12. Bölge Müdürlüğüne bağlı Yozgat 123. Şube Müdürlüğü, yapılan şikayetleri değerlendi, köy muhtarlığına çiftçilere duyurulmak üzere gönderdiği yazıda, şu görüşlere yer verdi:

"Gelingüllü Baraj alanında su çekilmesiyle çıkan araziler köy halkı tarafından ekildiği bu nedenle kavgalar çıktığı, Devlet Su İşleri'nin açığa çıkan arazilerin yerlerini greyderlerle yer belirlenmesi talep edilmektedir. Gelingüllü Barajı göl alanı ve çevresinde bulunan, mülkiyeti DSİ'ye ait olan arazilerde tarımsal faaliyet yapılmak suretiyle müdahaleler de bulunanlar hakkında daha önce kanun gereğince yasal işlem yapılacağı bildirilmiştir. Söz konusu arazilerde tarımsal faaliyet ve sulama yapılması kesinlikle yasaktır. Tarımsal faaliyette bulunulan kamusal alanlarda makinalı çalışma yapılarak ekili yerler bozulacaktır. Ayrıca Baraj Sahası sınırlarının belirlenmesi Şube müdürlüğümüzce planlanmaktadır. Yapılacak çalışmalar esnasında yaşanabilecek herhangi bir olumsuz duruma karşı can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi adına gerek kolluk kuvvetleri ile gerekse mülki idare amirlikleri tarafından gerekli desteğin verilmesi hususunda, Köy halkının herhangi bir faaliyette bulunmaması için konu hakkında bilgilendirilmesi önemle rica olunur."