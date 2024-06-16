Yozgat'ta Kurban Bayramı'nda Kurban Kesimi ve Yaralanan Acemi Kasaplar - Son Dakika
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Yozgat'ta Kurban Bayramı'nda Kurban Kesimi ve Yaralanan Acemi Kasaplar

Yozgat'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi telaşı başladı. Yüksek kurbanlık fiyatları nedeniyle kesim yapanların sayısı azalırken, vatandaşlar kurbanlarını aldıkları merkezde veya köyde kesmeyi tercih etti. Bu durum, kesim alanlarının boş kalmasına neden oldu. Ayrıca, kurban kesimi esnasında yaralanan acemi kasaplar hastanelerin acil servislerine başvurdu.

16.06.2024 12:57
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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Yozgat'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde bayram namazı sonrasında kurban kesme telaşı başladı. Bu yıl kurbanlık fiyatlarının yüksek olması nedeniyle kesim yapanların sayısı düşerken, nakliye masrafından dolayı vatandaşlar kurbanı aldığı merkezde veya köyde kesmeyi tercih etti. Her bayramda olduğu gibi bu yıl da kurban kesimi esnasında yaralanan acemi kasaplar, hastanelerin acil servislerinde tedavi edildi.

Yozgat'ta bayram namazının ardından vatandaşlar kurbanlarını kesmek veya kasaplara kestirebilmek için kesim alanlarına koştu. Yozgat'ta alım gücü daralan vatandaşlar, bu yıl geçen yıla oranla çok az sayıda kurbanlık alabildi. Vatandaşlar, nakliye ücretinin de fazla olması nedeniyle kurbanını aldığı Canlı Hayvan Pazarı veya köyde kestirip, evine götürmeyi uygun buldu. Bu nedenle Canlı Hayvan Pazarı dışındaki kesim alanları boş kaldı. Canlı Hayvan Pazarı'nda da fazla bir yoğunluk yaşanmadı.

Acemi kasaplar yaralandı

Yozgat'ta bu yıl, önceki yıllara oranla kurban kesenlerin sayısında yarı yarıya azalma olması nedeniyle, kesim alanlarının büyük bir bölümü boş kaldı. Büyükbaş kesimlerinde zor anlar yaşayan bazı acemi kasaplar yaralanıp hastanelerin acil servislerine koştu. Yozgat il genelinde kurban kesimi esnasında yaralanan 46 acemi kasabın hastanelerin acil servislerine başvurduğu öğrenildi. Kurban keserken yaralanıp Yozgat Şehir Hastanesi'ne gelen Fatih Bektaş, "Hayvan sahibiyim, kurbanlığı yatırmaya çalışırken ayağıma bastı, şişlik oldu" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yozgat'ta Kurban Bayramı'nda Kurban Kesimi ve Yaralanan Acemi Kasaplar - Son Dakika

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