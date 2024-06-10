Yozgat'ta Kurban Kesiminde Bıçak Bileyicilerin İşleri Azaldı

Yerel

SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta her yıl olduğu gibi kurban bayramı öncesinde, kurban kesiminde kullanılacak bıçak, nacak, satırların körelen ağızlarını bilemek üzere bileyiciler tezgahlarını açtı. Bileyiciler, bu yıl vatandaşın alım gücünün düşmesi nedeniyle kurban kesenlerin sayısındaki azalmanın kendi işlerine yansıdığını belirtti.

Yozgat'ta alım gücü daralan vatandaşın, fiyatların çok yüksek olması nedeniyle bu yıl kurban kesmemeyi, bir bölümünün de yurt dışında bulunan kurumlara bağış yapmayı tercih etmesi, kurban bayramı öncesi bıçak bileyicilerinin iş yoğunluğunu düşürdü. Yozgat'ta hazırlıklarını tamamlayan bıçakçılar, bu yıl işlerin istedikleri gibi olmadığını söylediler. İş yoğunluğunun geçen yıla oranla yarı yarıya azaldığı belirtildi.

Meydan yerinde açtığı tezgahında bıçak bileyen Kenan Yıldız, "Kurbanları çok pahalandı. İnsanların alım gücü azaldı, emeklilerin gücü yetmiyor. Gücü yetmediğinden dolayı emeklilerin de parası yetmediğinden dolayı kurban alamıyorlar. İşlerimiz de her seneye bakarak gün güne düşüyor" diye konuştu.

Kurbanda kullanacağı bıçakları bilemeye getiren Mehmet Güler, " Kurban Bayramı'nda en önemli araçlardan biri bıçak, pahalı olduğu için bileyi yaptırıyoruz. Bu işlerde işin ehline vermek gerekli, biz de yıllardır burada Abdullah kardeşimiz de bileyi yaptırıyoruz bıçaklarımız, gayet memnunuz, her sene geliyoruz. Daha güzel bileyi yapılan bıçaklar hayvanları keserken eziyet vermiyor" dedi.

"Vatandaşın şu anda alım gücü düşük"

Dededen kalma mesleğini Tol Çarşı'da sürdüren Abdullah Nurdoğdu, geçen yıla oranla hem bıçak satışı hem de bileme işinde düşüş yaşandığını belirterek şöyle konuştu:

"Bu meslekte dördüncü nesilim, bizim meslek Yozgat'ta dededen babaya, babadan oğula geçiyor ve ben torunlarıyım. Kurban Bayramı için hazırlıklar başladı. Yozgat'ta en eski imalatçılardan biriyiz. Geçen seneye oranla satışlarımız düştü. Bileyişlerimiz normal ama bizim vatandaşın şu anda alım gücü düşük bildiğiniz üzere. Henüz millet maaşını da alamadı. Kurbanını almayanın da aklına bıçak düşmüyor. O yüzden geçen seneki yoğunluk yok. Kurban kesimi dışında artık millet bağışlara yöneldi. O yüzden biraz geçen seneye oranla düşük. Son üç gün çok yoğun olur. Bizim milletimiz bir de son dakikaya bırakmayı çok seviyor. Bıçak konusunda ehil olan kişilere yaptırmaları gerekiyor. Mesela şimdi sokaklar bıçakçı dolmuş. Onların hiçbiri bıçakçı değil. Hiçbirinin kendi işi değil. Bir kısmı memur, bir kısmı elektrikçi, bir kısmı sucu, hiçbir ehli değil. İşi ehline yaptırmalarını her zaman tavsiye ediyoruz. Bıçağın keskin olması çok önemli, hayvana eziyet vermemek gerekiyor başta. Fiyatları biz 30 liradan bileme yapıyoruz. Bıçak fiyatlarımız da 100 liradan başlıyor, bin liraya kadar var. Nacak 50 lira, 75 lira, boyuna göre bileyi fiyatı değişiyor."