Yozgat'ta Mevsimler Zıtlaşıyor - Son Dakika
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Yerel

Yozgat'ta Mevsimler Zıtlaşıyor

Yozgat'ta yüksek kesimlerde kar, alçak kesimlerde ise bahar havası yaşanıyor. Hava sıcaklıkları değişken.

25.02.2025 17:17
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Yozgat'ta iki mevsim bir arada yaşanıyor

YOZGAT - Yozgat'ta iki mevsim bir arada yaşanıyor. Hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyrettiği yüksek rakımlı bölgelerde karla mücadele devam ederken, alçak kesimlerde ise ilkbaharın sıcak yüzü kendini gösteriyor.

Yozgat'ın doğu ve kuzeyinde yer alan Çayıralan, Çandır, Akdağmadeni, Çekerek ve Aydıncık gibi ilçelerde soğuk hava etkisini sürdürüyor. Bu bölgelerde tarlalar kar örtüsüyle kaplanmış durumda. Öte yandan, ilin güneyindeki Divanlı ve batısındaki Sarıhacılı mahalleleri ile Yerköy, Şefaatli ve Yenifakılı ilçelerinde ise ilkbaharın yeşil dokusu kendini gösteriyor.

Yozgat'ta yaşayan Mehmet Karakoç "Yozgat'ın doğu kısımları müthiş bir şekilde soğuk hava yaşıyor. Ama batı ve güney kesimlerde bahar havası var. Yine de kar, fırtına ve soğuk hava Yozgat'ta etkin halde" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji yetkilileri, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının bölgede kademeli olarak artabileceğini belirtiyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yozgat'ta Mevsimler Zıtlaşıyor - Son Dakika

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