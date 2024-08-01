Yozgat'ta mevsimlik tarım işçilerinin çocukları keyifli bir gün geçirdi - Son Dakika
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Yerel

Yozgat'ta mevsimlik tarım işçilerinin çocukları keyifli bir gün geçirdi

Yozgat'a Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocukları, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün düzenlediği sinema, dans ve oyun etkinlikleriyle keyifli bir gün geçirdi. Yozgat Valiliği koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte çocuklar saçları tıraş edilip yüzleri boyandı, oyunlar oynayıp animasyon film izledi. Vali Özkan, etkinlik sonunda çocuklara hediye ve Türk bayrağı dağıttı.

01.08.2024 23:36
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Yozgat'a Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocukları, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün düzenlediği sinema, dans ve oyun etkinlikleriyle keyifli bir gün geçirdi.

Yozgat Valiliği koordinasyonunda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Yerköy ilçesine bağlı Buruncuk köyü yakınında mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocukları için etkinlik düzenlenerek psikososyal destek sağlandı. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ın da katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte saçları tıraş edilip yüzleri boyanan çocuklar, oyunlar oynayıp gönüllerince eğlendiler. Akşam da gezici sinemada çocuklar, Vali Özkan ile birlikte "Kral Şakir" animasyon filmini izledi. Vali Özkan, etkinlik sonunda çocuklara hediye ve Türk bayrağı dağıttı.

Yozgat'ın tarımda önemli bir kent olduğunu söyleyen Vali Mehmet Ali Özkan, tarım sektörünü ayakta tutmak için insanların alın teri döktüğünü ifade etti. Özkan, "Gerek Sağlık, gerek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından verilen psikodestek hizmetlerinin yanında çocuklarımızı mutlu etmek ve onların yanında olduğumuzu hissettirmek istedik. Emek veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın hepsinin yüzleri gülüyor, bizim de yüzümüz gülüyor" dedi.

Şanlıurfa'dan gelen Elif Şimşek ise, "Burada bizim yüzümüzü boyadılar, kardeşlerimizin saçını tıraş ettiler. Burada el boyaması yaptık ve oyun oynadık. Güzel bir gün geçirdik" şeklinde konuştu.

Vali Özkan ayrıca mevsimlik tarım işçileriyle de görüşerek sorunlarını dinleyip, çözüm yolları üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

Etkinliğe İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Nejdet Özcan da katıldı. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yozgat'ta mevsimlik tarım işçilerinin çocukları keyifli bir gün geçirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat'ta mevsimlik tarım işçilerinin çocukları keyifli bir gün geçirdi - Son Dakika
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