Yozgat\'ta mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına eğlence etkinliği düzenlendi

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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat'a her yıl yaklaşık 10 bin mevsimlik tarım işçisi gelerek, tarım alanlarında çalışarak, üretime katkı sağlıyor. Yozgat Valiliği tarafından verilen sağlık, barınma ve sosyal desteklerin yanında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik eğlence etkinliği düzenlendi. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, çocuklara hediye dağıttı.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, Yozgat Merkez Esenli, Güllük, Dereboymul, Sarımbey ve Dayılı köyündeki mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti. 36 yetişkin ve 24 çocuğa psikososyal destek çalışması sağlandı, özel gereksinimi bulunan çocuklar, engelli bireyler ile yaşlılara yönelik yapılan yardımlar hakkında aileler bilgilendirildi. Erken yaşta evlilik, çocuk işçiliği, mahremiyet eğitimi ve zorunlu eğitim süreci hakkında farkındalık çalışması gerçekleştirildi. Yozgat Valiliği tarafından düzenlenen etkinlik ile çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarını eğlendirildi.

Yerköy ilçesine bağlı Buruncuk köyü mevkiinde kırsal alanda çadırlarda yaşayan aileleri ziyaret eden ekipler, çocuklarla çeşitli oyunlar oynadı. Gönüllüler tarafından saçları tıraş edilen, yüzleri boyanan çocuklar akşam da gezici sinemada 'Kral Şakir' çizgi filmini izledi. Etkinliğe katılarak çocuklara çeşitli hediye dağıtan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, tarım işçileri ve çocuklarına yönelik gerekli desteğin verildiğini söyledi. Vali Özkan'a İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Özcan, İl Genel Meclis Başkanı Adnan Ünal, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal eşlik etti.

"Onların yanında olduğumuzu da hissettirmek istedik"

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan burada yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

"Yozgat tarımda ülkemizin sayılı illerinden birisi, el emeği, alın teri isteyen bir sektörle iç içeyiz. Bu sektörü ayakta tutmak üzere insanlarımız da el emeğiyle, alın terleriyle birlikte yol yürümeye devam ediyoruz. Gerek Sağlık, gerek Aile, Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından verilen psikodestek hizmetleri yanında burada çocuklarımız da var. Hep gülen yüzler var. Onları da mutlu etmek istedik ve onların yanında olduğumuzu da hissettirmek istedik. Bu vesileyle gerçekten emek veren arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepsinin yüzleri gülüyor. Onların sayesinde bizler de gülüyoruz. Büyüklerimiz de emek veriyorlar ki onlara da gerçekten ilimiz adına şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bereketli bir yıl olur. İnşallah hem onlar alın terinin karşılığını, üreticimizde kendi söz yerindeyse emeğinin karşılığını alır."