Yozgat'ta Mor Soğan Hasadı Tamamlandı - Son Dakika
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Yerel

Yozgat'ta Mor Soğan Hasadı Tamamlandı

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Yozgat'ta mor soğanın hasadı tamamlandı, fiyatları pazarda 20 lira, marketlerde 60 liraya kadar çıkıyor.

02.10.2024 12:58
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SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta soğan hasadı tamamlandı. Diğer soğanlara göre daha az ekilip, genel olarak Orta Doğu ülkelerine ihraç edilen mor soğan tezgahlardaki yerini almaya başladı. Tarlada 11 liradan, pazarda ise 20 liradan satılan mor soğanın fiyatı marketlerde 60 liraya kadar çıkıyor.

Yozgat'ta yemeklerde kullanılan normal soğan çeşitleriyle birlikte ekilen mor soğanın hasadı tamamlandı. Mor soğan, bu yıl özellikle Dubai'ye ihraç edildi, ihraç fazlası ise iç piyasada tüketiciye sunuldu. Mor soğan, Yozgat'ta 'soğan aşı' adıyla yapılan yemeğinin dışında, turşusu da yapılıyor, salatalarda da tercih ediliyor.

"11 liraya aldım, bir lira da nakliye bindi 12 lira, üç lira da hatası çıkıyor içinden"

Mor soğanı tarladan kilosunu 11 liradan alıp, kiloda bir lira nakliye vererek tezgahına getirdiğin belirten pazarcı Davut Uymaz, şöyle konuştu:

"Mor soğan, üsküle, analarımızın eskiden yaptığı soğanı şimdi biz burada temizleyerek yapıyoruz. Ben bunu 11 liraya aldım, bir lira da nakliye bindi 12 lira, üç lira da hatası çıkıyor içinden. Hata da budur, köylü bunu çıkarttığı için güneş yanığını da bunun içine koyuyor, bize para olarak satıyor. Bunu vatandaş görmüyor. Sade kendi bildiğinden başka bir şeyi yok vatandaşın. Marketlerde 45 lira, 50 lira, 60 lira bu soğan. Biz de 20 lira deyince çürük mü diyor. Halbuki bizim gibi temizleyip, hazırlayan ne market var ne de marketçikler var."

Yozgat\'ta Mor Soğan Hasadı Tamamlandı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yozgat'ta Mor Soğan Hasadı Tamamlandı - Son Dakika

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