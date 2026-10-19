Yozgat'ta Oda Başkanı Çavuşoğlu, sarımsağın 200 liradan 50 liraya düştüğünü söyledi - Son Dakika
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Yozgat'ta Oda Başkanı Çavuşoğlu, sarımsağın 200 liradan 50 liraya düştüğünü söyledi

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Yozgat\'ta Oda Başkanı Çavuşoğlu, sarımsağın 200 liradan 50 liraya düştüğünü söyledi
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Yozgat Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Salih Çavuşoğlu, sarımsakta geçen yıl 200 lira olan en düşük fiyatın bu yıl üretim fazlası nedeniyle 50 liraya indiğini aktardı. Çavuşoğlu'na göre soğan ve patates para edecek, sarımsak ise dibe vuracak.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Salih Çavuşoğlu, geçen yıl en ucuz sarımsağın dip fiyatının 200 lira olduğunu, bu yıl ise üretimin talebin üzerinde olması nedeniyle fiyatların çok aşağılara düştüğünü söyledi. Çavuşoğlu, "Bu sene soğan ve patates para edecek, sarımsak dibe vuracak" diye konuştu.

Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, geçen yıllarda yaşanılan kuraklık ve don olaylarının da etkisiyle sarımsak fiyatlarında ciddi artış olduğunu, ancak bu yıl ekim alanlarının artmasıyla birlikte fiyatlarda ciddi bir gerileme yaşandığını ifade etti.

Türkiye özelinde bir tarım politikası olmadığını belirten Çavuşoğlu, "Geçen sene patates ve kuru soğanla zarar eden üreticilerimiz, çiftçilerimiz Kastamonu Taşköprü'den temin ettikleri tohumlarla Tekirdağ'da, Afyonkarahisar'da, Nevşehir'de, Kırşehir'de, Aksaray'da, Tokat'ta, Çorum'da sarımsak üretti" dedi.

Sarımsakları toplayacak işçi dahi olmadığını belirten Çavuşoğlu, "Satacak pazar da yok. Bu sene soğan ve patates para edecek, sarımsak dibe vuracak" diye konuştu.

Türkiye gerçeğinde sarımsak fiyatlarının arz ve talebe göre belirlendiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Bir ay daha sarımsağın satım süresi var, turşu mevsiminden dolayı. Turşu mevsimi bittikten sonra her evin ihtiyacı yarım kilo, bir kilo. Üretilen mal belki 5 bin ton, belki 10 bin ton ama Türkiye'nin yıllık tüketimi bu kadar değil. Bu yüzden fiyat da şu anda dipte. İnşallah ilerleyen zamanlarda köylümüz, üreticimiz, çiftçimiz, müstahsilimiz zarar etmez" ifadelerini kullandı.

"50 LİRAYA SATTIĞIMIZ SARIMSAĞIN GEÇEN SENE DİP FİYAT 200 LİRAYDI"

Üreticinin ürettiği sarımsağı elinden çıkarmaya çalıştığını anlatan Salih Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Sarımsak fiyatlarında yüzde 100 düşme var. 50 liraya sattığımız sarımsağın geçen sene dip fiyat 200 liraydı. Şu görmüş olduğunuz sarımsak 65 yaşındayım, 55 senedir bu ticari hayatın içerisindeyim, ömrümde ilk defa Yozgat'ta tezgahıma geldi bu sarımsak. Niye? En duble tabir ettiğimiz, en kaliteli, bu da tarla bağı tabir ettiğimiz mamul. Bu işçilik yapılıp büyükşehirlerde, İstanbul, İzmir, Ankara gibi nüfusu yoğun olan, göze hitap eden bir işçilikle satışa çıkardı. Bu sene para etmediğinden dolayı ancak tarla bağıyla günü kurtarmaya çalışıyor üreticilerimiz. Biz de Yozgat'ta 3-4 çeşide ayırdık, 50 liraya da var, 100 liraya da var, 150 liraya da var. Şu sarımsak geçen sene büyükşehirlerde 400-500 liraya satılıyordu. Bugün Türkiye'nin hangi şehrine gidersen git en yüksek fiyatı 150 lira."

Kaynak: ANKA
EkonomiYozgatGüncelYerelSon Dakika

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