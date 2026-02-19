Yozgat'ta Ramazan Sakin Geçiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yozgat'ta Ramazan Sakin Geçiyor

19.02.2026 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta Ramazan, alışverişteki fiyat artışları ve alım gücündeki düşüşle sakin bir ortamda geçiyor.

Seyfi Çelikkaya

(YOZGAT) - Yozgat'ta ramazana hareketliliği, önceki yıllara göre daha sakindi. Geçmiş yıllarda ilk sahur öncesinde çarşı pazarda öğleden sonra başlayan hareketlilik bu yıl yerini sakin bir ortama bıraktı. Yozgat'ın en hareketli alışveriş noktalarından Meydan Yeri bölgesinde işyeri bulunan esnaf Orhan Dolangez, "Biz ramazanın geldiğini insanların yüzlerindeki tebessümden anlardık, en kötü şartlarda bir hazırlık vardı. Bir neşe, bir coşku vardı. Ama şimdi insanlarda böyle bir şey söz konusu değil. Mutlu değiller. Alım güçleri her geçen gün düşüyor" dedi.

Yozgat'ta ilk teravih namazı kılındı, gece sahura kalkan ailelerden kimileri evlerinde hamur yoğurup, bazlama yaptı, kaynattıkları hoşafı içerek oruca başladı. Akşam iftar için ise börekler açıldı, tatlılar yapıldı ama hem sahurda hem de iftarda kurulan sofraların vazgeçilmezlerinin fiyatları el yaktı. Geçen sene tanesi 10 lira olan hurma bu yıl 15 lira oldu.

Ramazan dolayısıyla bu yıl geçen yıllara göre hareketliliğin düşük seviyede olduğuna dikkati çeken esnaf Orhan Dolangez, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Geçen sene 175 liraya sattığımız Karaman üzümünü bu sene 370 liraya satıyoruz. Geçen sene 250-300 liraya sattığımız 'bebe incir' dediğimiz çok küçük, incelerin fiyatı 300 lira. Diğer normal incirler 500 lira ile 750 lira fiyat arasında değişiyor. Geçen sene 300 liraya sattığımız ceviz bu sene 500-600 lira fiyatlar arasında. Hurmayı 350 liraya satıyorduk. Bu sene hurmanın fiyatı 600 lira. Normal ucuz hurmanın fiyatını 100 liraya satıyorduk, mesela 75 liraya sattığımız bu hurmayı bu sene 135 liraya satıyoruz. Bazı ürünlerde, özellikle yerli ürünlerdeki fiyat artışları yüzde 100'ün üzerinde. İthal ürünlerde yüzde 40, yüzde 50 bandında fiyat artışları söz konusu. Girdi maliyetlerinin tarımsal alanda artmaya başlaması, gübrede, tohumda, mazotta artmaya devam etmesi, üretim maliyetleri direkt ürüne yansıyor; tezgahlara yansıyor, fiyatlara yansıyor. Kuraklık da söz konusu."

"Sürekli artışlar insanları yoruyor, bıkkınlık getiriyor"

Biz ramazanın geldiğini insanların yüzlerindeki tebessümden anlardık, en kötü şartlarda bir hazırlık vardı. Bir neşe, bir coşku vardı. Ama şimdi  insanlarda böyle bir şey söz konusu değil. Mutlu değiller. Alım güçleri her geçen gün düşüyor. Ortalama bir aile evine bu tarz ürünleri gram gram almaya başladı. Fiyatlarda bir denge söz konusu değil. Sürekli artışlar insanları yoruyor, bıkkınlık getiriyor. Bize sitem söz konusu burada. Ama biz burada en son noktayız. Biz sadece burada kar oranlarımız, sabit bir kar oranlarımız söz konusu. Bu kar oranlarımızı üzerine koyup satıyoruz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Alışveriş, Ekonomi, Yozgat, İftar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat'ta Ramazan Sakin Geçiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köye Dönüşle Koyun Sayısını 680’e Çıkardı Köye Dönüşle Koyun Sayısını 680'e Çıkardı
Ara tatil kaldırılacak mı Bakan Tekin’den öğrencileri üzecek sözler Ara tatil kaldırılacak mı? Bakan Tekin'den öğrencileri üzecek sözler
Destici: PKK’nın işlediği suçlar asla yok sayılmaz Destici: PKK'nın işlediği suçlar asla yok sayılmaz
Bakan Tekin’den muhalefete: Önce okuma yazma öğrensinler Bakan Tekin'den muhalefete: Önce okuma yazma öğrensinler
Ramazan öncesi zincir markette skandal görüntü Ramazan öncesi zincir markette skandal görüntü
Kenti karıştıran “Ramazan“ pankartı: Ekipler indirmek isteyince... Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...

13:15
Dünya şokta Prens Andrew gözaltına alındı
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
12:54
Lamine Yamal’dan futbolseverleri ikiye bölen paylaşım
Lamine Yamal'dan futbolseverleri ikiye bölen paylaşım
12:04
MSB: 1 Ocak’tan bu yana teslim olan PKK’lı terörist sayısı 35’e yükseldi
MSB: 1 Ocak'tan bu yana teslim olan PKK'lı terörist sayısı 35'e yükseldi
11:05
Bakan Gürlek’ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız
Bakan Gürlek'ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız
11:02
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı O kadının başına neler gelmiş neler
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı! O kadının başına neler gelmiş neler
10:28
Sivas Mehmet Amca’yı konuşuyor Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam “pes“ dedirtti
Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam "pes" dedirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 13:24:52. #7.11#
SON DAKİKA: Yozgat'ta Ramazan Sakin Geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.